Démantelé un groupe de trafiquants de drogue qui squattait des maisons de luxe sur la Costa del Sol

20/11/2021

Le à 14:46 CET

José Torres

La Garde civile a démantelé une organisation qui a introduit haschisch par les rives de Malaga dans une opération au cours de laquelle 20 personnes ont été arrêtées et 13 autres ont fait l’objet d’une enquête. En plus de se livrer au trafic de drogue, les enquêtes ont révélé que l’une des branches du groupe aurait été dédiée à l’occupation de maisons de luxe dans certains des meilleurs quartiers de la Costa del Sol, comme les urbanisations Paraíso et Balcón de Buenavista, à Estepona.

Selon des sources proches du dossier, ils avaient une préférence pour des maisons appartenant à des étrangers ou même des maisons qui se sont retrouvées entre les mains des banques, à ceux qui ont demandé de l’argent en échange de leur expulsion. Les sources ont ajouté que, pendant le processus d’occupation, les personnes enquêtées ont gardé quelqu’un dans les maisons pour ne pas perdre l’option d’occupation et les ont même échangées entre elles.

L’opération Kroll a commencé en mars, lorsque la Garde civile a identifié plusieurs personnes d’origine cubaine qui étaient engagées dans petaqueo, activité consistant en fournir du carburant aux trafiquants de drogue qui introduisent du haschich avec de puissantes narcolanchas dans les eaux du détroit et d’Alboran. Après un certain temps consacré à l’approvisionnement, Le groupe a pu obtenir des liquidités pour ouvrir sa propre entreprise en introduisant le haschich au moyen de bateaux de plaisance, c’est-à-dire avec des fonds doubles. L’enquête a révélé que les bateaux semi-rigides fournissaient les balles aux bateaux de plaisance en haute mer et que ceux-ci emportaient la marchandise au marinas dans la province de Malaga ou une plage préalablement sélectionnés par les membres de l’organisation qui connaissent la côte ouest comme la palme de leur

Bien que l’organisation soit dirigée par un citoyen espagnol avec une longue histoire de trafic de drogue, les agents ont identifié son lieutenant en tant que citoyen cubain qui se consacrait également à occuper des maisons.

Enfin, une opération majeure a ajouté 20 détenus et 13 autres enquêtés et huit perquisitions domiciliaires dans les villes de Marbella, Estepona, San Roque et La Línea de la Concepción. En outre, 900 kilogrammes de haschich, trois véhicules tout-terrain, quatre bateaux, ainsi que 2 275 litres de carburant pour narcolanchas ont été saisis.