Démantelé un groupe qui alternait une grande cache de haschich et de tabac de contrebande à Malaga et à Cadix

12/07/2021

Acte à 12h12 CET

José Torres

La Garde civile a démantelé une organisation qui a introduit grandes quantités de haschich le long des côtes de Malaga et Cadix. L’opération somme 40 détenus et 5 770 kilos de cette drogue saisis, bien que les enquêtes concluent que le groupe avait la capacité de déplacer 6 000 kilos par semaine. Ils ont également été appréhendés 17 250 paquets de tabac, 25 véhicules (beaucoup haut de gamme) dont 21 récupérés après avoir été volés, 268 000 euros, deux armes courtes, un fusil de chasse, un drone, du matériel de communication et une abondante documentation. L’un des enquêtés gardait dans le cartable de sa fille mineure 50 000 euros en liquide et sous le matelas de la chambre parentale, un autre 150 000 euros qu’il prétendait être le fruit de ses économies.

L’opération a commencé en avril, date à laquelle l’institut armé implanté dans une pépinière 2 675 kilos de haschisch. L’intervention concernait le arrestation de deux personnes et récupération de six voitures cargaison qui avait déjà été volée. Les agents ont tiré le fil et confirmé la tendance des groupes à assimiler les entreprises sous-traitantes au sein d’un réseau d’affaires. Dans ce sens, Le réseau enquêté serait chargé d’effectuer toutes les tâches liées à l’introduction de grandes quantités de haschich qui ont lieu sur le continent: collecte du médicament après élimination sur la côte, transfert aux pépinières de médicaments et distribution ultérieure.

La Garde civile a vérifié que le groupe avait la capacité de télécharger six tonnes par semaine grâce à la grande connaissance des zones des caches. Même si Ils ont commencé cette activité dans la région de Puente Mayorga, la pression de la police les a forcés à déménager à Manilva. En plus de radiographier la côte et ses accès par la route, les enquêteurs ont appris que le réseau comptait une dizaine de pépinières entre les villes cadix de San Roque et La Línea de la Concepción (Cadix) et Manilva à Malaga pour recel de haschisch et de véhicules volés. .

Ils ont également détecté que le modus operandi le plus utilisé par l’organisation dans ses caches sur la plage de Puente-Mayorga et Guadarranque consistait en l’utilisation de petits bateaux pneumatiques. Un grand groupe de personnes les a largués pour effectuer un transfert de balles de résine de haschich des puissants bateaux qui traversent le détroit vers les véhicules de fret. De plus, il a été montré que des cachettes de haschich alternées avec des caisses de tabac de contrebande, en réutilisant le mêmes équipes de travail sur la plage. En fait, ils ont profité de la confusion qui générait parfois de quel genre de planque il s’agissait. En connaissant tant de choses sur les gens du réseau, le tribunal d’instruction numéro 1 de San Roque a demandé 31 dossiers dans les villes de La Línea, San Roque, Algésiras, Manilva et Malaga À laquelle ont participé 300 agents des Comandancias d’Algésiras et de Malaga, ainsi que OCON-SUR, CRAIN et GAR.