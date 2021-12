Démantelé une ‘rave’ dans une zone protégée de Lleida

29/12/2021 à 19:14 CET

Les Mossos d’Esquadra et les Agents Ruraux ont démantelé le les préparatifs d’une « rave » pour célébrer la reveillon dans un espace naturel protégé situé dans l’étang d’Ivars, à Vila-sana (Lleida), et a identifié huit personnes liées au parti illégal.

Comme le rapporte les Mossos d’Esquadra, tôt ce mercredi l’avis de un témoin qui avait entendu de la musique d’une soirée aux abords de l’étang d’Ivars.

Deux patrouilles de la police catalane et du Corps des Agents Ruraux se sont rendues à l’endroit indiqué, où elles ont localisé un groupe de personnes qui étaient arrivées en camionnette et venaient d’entamer une stéréo, avec haut-parleurs, sonorisation et table de mixage et un ordinateur.

Le responsable des équipes a été dénoncé devant les Services Territoriaux des Jeux et Spectacles de la Generalitat pour avoir organisé une fête illégale. Les agents ont, en outre, saisi le matériel de musique pour s’assurer que la ‘rave’ ne reprenne pas.