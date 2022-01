DeMar DeRozan a frappé des buzzers ridicules plusieurs jours consécutifs pour établir une nouvelle marque NBA

Les Chicago Bulls ont été unanimement critiqués lorsqu’ils ont signé DeMar DeRozan pour un contrat de 85 millions de dollars sur trois ans pendant l’intersaison et ont échangé Thaddeus Young et un futur choix de premier tour protégé aux Spurs de San Antonio pour conclure l’accord. La pensée commune était que Chicago a massivement surpayé DeRozan, 32 ans, et que son ajout n’a pas amélioré les Bulls bien au-delà d’une équipe de play-in dans la Conférence de l’Est.

DeRozan a complètement renversé ce récit presque au milieu de la saison. Il réalise la meilleure année de sa carrière et il a propulsé les Bulls au sommet de la Conférence Est. À ce stade, il est juste de se demander si DeRozan – le 42e joueur le mieux payé de la ligue – est en fait l’un des accords les plus favorables à l’équipe de la ligue.

DeRozan joue comme un candidat MVP légitime jusqu’au début de sa première saison à Chicago. Il marque en moyenne près de 27 points par match grâce à son tir mortel à mi-distance et à sa capacité constante à atteindre la ligne des lancers francs. DeRozan a également été un assassin dans des matchs serrés toute la saison, menant la NBA en points par match au quatrième trimestre.

Alors que le calendrier retournait à 2022, DeRozan a marqué son année étonnante avec des buzzers ridicules consécutifs pour assommer les Wizards de Washington et les Pacers de l’Indiana. Aucun joueur dans l’histoire de la NBA n’a jamais fait ça auparavant.

Le jour du Nouvel An contre les Wizards, les Bulls ont renvoyé le ballon à DeRozan avec environ trois secondes à jouer. Il a attrapé le ballon et l’a conduit dans le coin, où il a fait semblant, puis a percé un impossible à trois points pour donner la victoire à Chicago.

DeRozan a terminé avec 28 points, neuf rebonds et cinq passes décisives sur 10 des 22 tirs dans la victoire. Ce serait l’un des meilleurs batteurs de buzzer de l’année, même sans le contexte supplémentaire que DeRozan a fait un batteur de buzzer tout aussi incroyable contre les Indiana Pacers une nuit plus tôt.

La veille du Nouvel An, DeRozan a renfloué une possession finale brisée en déchirant un trois-points à un pied pour donner la victoire aux Bulls.

DeRozan a récolté 28 points et six passes décisives dans la victoire contre l’Indiana.

DeRozan est le premier joueur de l’histoire de la NBA à frapper des buzzers plusieurs jours consécutifs

DeMar DeRozan est le premier joueur de l’histoire de la NBA à frapper un buzzer-beater gagnant deux jours consécutifs ! – Référence de basket-ball (@bball_ref) 2 janvier 2022

L’homme a été si serré dans les matchs toute l’année, et maintenant il a les moments de signature pour le prouver.

DeRozan et Zach LaVine sont devenus l’un des duos les plus dangereux du basket-ball. La main ferme de DeRozan et son comportement cool en temps de crise ont enlevé un énorme fardeau à l’assiette de LaVine. Pendant ce temps, le tir à trois points et la pression de la jante de LaVine sont un complément parfait au talent artistique de milieu de gamme de DeRozan.

Cela devient vraiment une saison spéciale pour DeRozan et les Bulls. C’est une équipe qui a eu le pire bilan de la NBA au cours des quatre dernières saisons entrant cette année. Si les séries éliminatoires commençaient aujourd’hui, les Bulls seraient la tête de série n°1 de la Conférence Est. Rien de tout cela ne serait possible sans que DeRozan ne prouve qu’à peu près tout le monde a tort.