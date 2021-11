DeMar DeRozan candidat au MVP avec sa performance dans les Chicago Bulls

Vous ne pouvez jamais considérer comme mort, sportivement parlant, une grande star du basket mondial tel qu’il est DeMar DeRozan. Il semblait totalement banni de l’élite de la ligue, mais le dépaysement apporté par le grand pari de Chicago Bulls Cela a conduit à une résurgence impressionnante d’un joueur aussi contre-culturel que talentueux. Le grand dominant du demi-fond enregistre de brillants Statistiques NBA, ce qui, avec le fait que la franchise de l’Illinois mène la Conférence de l’Est, fait de lui l’un des hommes qui devrait être dans la discussion pour le MVP s’il est capable de maintenir ce niveau.

Et c’est qu’avec une moyenne de 26,8 points, 5,4 rebonds et 4,2 passes décisives, sans avoir un volume de tirs exagéré et sans se battre en défense, comme en témoigne le fait qu’il effectue en moyenne un vol par match, laisse l’excellente performance de DeRozan dans les taureaux qui fonctionnent comme un machine parfaitement huilée très clairement. Lavine continue de jouir d’une grande notoriété, mais n’a eu aucun problème à renoncer à sa souveraineté pour que les nouvelles étoiles brillent de leur propre lumière. DeMar n’est pas obsédé par le triple ou le un contre un, mais attaque plutôt le poste bas, bénéficie d’une bonne mobilité du ballon et est efficace dans son tir, comme en témoignent les 48,9% de précision des tirs sur le terrain, et 36,4 % en triple.

Les Bulls viennent de traverser un calendrier infernal de 12 équipes consécutives de .500: le jazz

Celtics

Sixers

Sixers

Filets

Mavs

Guerriers

tondeuses

Lakers

Vestes

pépites

Knicks Ils sont allés 8-4 et sont maintenant premiers dans l’Est. pic.twitter.com/EwxDCl91E0 – StatMuse (@statmuse) 22 novembre 2021

DeMar DeRozan est près de 50 % correct sur les buts sur le terrain

Le plus méritoire dans le dossier de Chicago Bulls et les belles performances de DeMar DeRozan est que les grandes équipes NBA ont été mesurées. À tel point que lors de leurs 12 derniers matchs, ils n’ont vu que des visages avec des franchises qui ont une victoire de 50% ou plus, ce qui montre la nature compétitive d’un groupe appelé à faire de grandes choses cette saison. S’ils mènent malgré ce calendrier exigeant, dès qu’ils commenceront à rencontrer des rivaux plus abordables, ils pourraient creuser un écart et se positionner comme les leaders incontestés d’une Conférence Est qui pourrait avoir un dominant inattendu, grâce à DeMar DeRozan et ses coéquipiers.