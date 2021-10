DeMar DeRozan devient brutalement honnête à propos du commerce des rapaces

DeMar DeRozan est l’un des plus grands joueurs de l’histoire des Raptors de Toronto. Son passage de neuf ans au sein de l’organisation est souligné par un certain nombre de réalisations notables.

Malheureusement, la chose dont la plupart se souviendront du séjour de DeRozan à Toronto est la façon dont il s’est terminé.

En 2018, il a été échangé aux Spurs de San Antonio en échange de Kawhi Leonard.

Leonard allait mener les Raptors à leur tout premier championnat de franchise, avant de finalement se qualifier pour les Clippers de Los Angeles l’été suivant.

Récemment, DeRozan a admis dans une conversation avec Draymond Green pour Bleacher Report que le commerce des Raptors « fait mal comme de la merde ».

« Je suis allé à Vegas, nous nous sommes tous rencontrés, avons dîné avec un f ** king, asseyez-vous et avons une conversation sur le genre, d’accord, nous sommes sur le point de faire cette chose », a-t-il déclaré. « Nous sommes sur le point de donner un coup de plus, bla bla bla. Et deux jours plus tard, vous recevez un appel. C’était la merde qui faisait mal. Dites-moi à l’avance, nous pensons faire ça. Il m’appelle, donc, un, je suis dans les salles de cinéma. A ce jour, je ne regarde pas ce film. Égaliseur 2.

« Mon téléphone n’arrête pas de sonner. C’est Massai donc je me dis ‘c’est quoi ce bordel’. Alors il m’a envoyé un texto et il m’a dit : « Deebo, appelle-moi dès que tu en as l’occasion. » Donc dès que je reçois un texto, je monte sur le Gram. Je suis genre, je ne vois rien sur le Gram. Je suis sur Twitter, je google merde. Alors je me dis « d’accord ». Alors je sors du cinéma, je monte dans la voiture, je le rappelle. Il n’a pas répondu. Il rappelle, et il demande « comment était le film ? Comme, des trucs décontractés. Il m’a dit ‘Alors oui, on vient de t’échanger à San Antonio. Je voulais juste que vous sachiez qu’il sortira demain matin.

« Et j’étais comme, littéralement mon frère, j’ai touché le conducteur, j’ai dit » arrête la voiture « . Je suis sorti de la voiture et j’ai marché dans la rue, j’ai raccroché le téléphone et je me suis assis dehors dans un Jack-in-the-Box pendant deux heures. C’était l’un des moments les plus difficiles de tous les temps parce que je n’avais vraiment aucune orientation avec cette merde. «

Alors que DeRozan avait précédemment proposé une réponse assez NSFW au commerce de Leonard, c’est la première fois qu’il l’examine dans des détails aussi bruts.

Il est facile de voir pourquoi il est toujours aussi déchiré à ce sujet.

Cela dit, DeRozan est toujours un joueur très respecté dans la ligue. Les récents commentaires de LeBron James à son sujet sont révélateurs. Et s’il n’y avait pas eu un obstacle majeur, il aurait pu être le coéquipier de James aux Los Angeles Lakers cette année.

DeRozan va connaître une grosse saison avec les Chicago Bulls en 2020-21. J’espère qu’il pourra se consoler et se rendre compte que tout arrive pour une raison. Il n’a peut-être pas encore de championnat, mais sa carrière n’est pas près de se terminer. Il nous reste encore du temps.

