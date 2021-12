DeMar DeRozan et Donovan Mitchell nommés joueurs NBA de la semaine

Donovan Mitchell (Utah Jazz) et DeMar DeRozan (Chicago Bulls) ont été élus joueurs NBA de la semaine. La semaine de DeMar DeRozan à la tête des Bulls au quatrième quart lors de ses trois victoires contre des adversaires comme les Brooklyn Nets a été magistrale. Avec une moyenne de 30,3 points, 4 passes décisives et 5,7 passes décisives. Mitchell a également été le meilleur du Jazz immaculé (3-0 au cours de la semaine) avec 33 points, 5,7 passes et 4,3 triplés par match.

