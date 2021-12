DeMar DeRozan et ses Bulls passent devant les Lakers

victoire de Chicago Bulls en vue de Les Lakers de Los Angeles 115-110 dans un duel qui montre la différence entre les deux équipes en ce début de saison. Le match était à égalité et il n’a été décidé qu’à la fin.

Les Angelenos ont pris les devants au tableau d’affichage à la dernière minute grâce à un panier de Russell Westbrook, mais une fois de plus l’homme décisif dans les minutes chaudes s’est déchaîné DeMar DeRozan, qui a marqué quatre points consécutifs qui placent son équipe en hausse de trois. Le premier panier a été la clé d’un jeu de ténacité des Bulls. DeRozan a pénétré, a reçu le plug James Lebron, le ballon est allé à Lonzo Ball, qui a raté un triple, mais le rebond est revenu à Chicago. Ballon pour DeRozan et cette fois, il n’a pas manqué contre LeBron avec un long panier qui est entré propre.

Les Lakers avaient deux 3 pour égaliser, mais les rebonds de Westbrook Carmelo Anthony et Wayne Ellington ont raté. Les Bulls continuent de faire peur à l’Est, déjà avec leurs principaux hommes récupérés après les défaites du Covid. Les Lakers, avec de bons sentiments, ne gagnent pas non plus.

Ainsi, DeRozan était clairement l’homme du match après avoir terminé avec 38 points (11 sur 24 du terrain et 16 sur 17 du personnel). De plus, il a distribué 6 passes décisives. Nikola Vucevic a ajouté 19 points et 13 rebonds, Lonzo Ball a également ajouté 19 points et Alex Caruso a terminé avec 17 points. Énorme. Les Bulls sont deuxièmes du classement de la Conférence Est avec 18 victoires et 10 défaites (ils sont à deux matchs des Nets malgré les défaites).

Les Lakers

Chez les Lakers, la meilleure longueur était LeBron James avec 31 points, 14 rebonds et 6 passes décisives. Russell Westbrook a terminé avec 20 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. Carmelo Anthony a contribué 21 points et 5 triples. Isaiah Thomas, le partant, a terminé le match avec 13 points.