DeMar DeRozan fait appliquer sa loi au Staples Center

Mérite la victoire de Chicago Bulls à la maison au Staples Center avant Clippers de Los Angeles 100-90 dans un duel qui a affronté deux des équipes les plus en forme au début de la saison NBA. Ceux d’Ilinóis ont joué un duel très sérieux en défense, laissant leur rival en deux quarts (le premier et le dernier) sous les vingt points et ont fini par prendre le valet à l’eau.

DeMar DeRozan, qui est au niveau MVP au début de la saison et il semble qu’il va jouer le All Star cette saison, a terminé le duel avec 35 points après avoir marqué 12 des 16 tirs qu’il a tenté et fait 10 des 11 libres lancers qu’il a faits. De plus, il a distribué 5 passes décisives et capturé sept rebonds. Il était bien accompagné par Zach LaVine, qui a terminé avec 29 points et 6 triples. Sur les Clippers, les meilleurs étaient Georges Paul (27 points, 11 rebonds et 2 sur 10 aux triples) et Eric Bledsoe (21 points).

Après avoir perdu dans la baie contre les Warriors, les Bulls remportent leur première victoire lors de leur tournée dans l’Ouest qui les verra ensuite affronter les Los Angeles Lakers, les Portland Trail Blazers et les Denver Nuggets alors que les Clippers voient leur séquence de sept victoires consécutives coupées. . Maintenant, ils joueront les Spurs à domicile et les Grizzlies et les Pelicans à l’extérieur.

Classements

Après la victoire, les Bulls sont troisièmes à l’Est à mi-match derrière les leaders Wizards et Nets. Les Clippers, quant à eux, sont sixièmes dans l’Ouest à égalité avec les Mavs et à un jet de pierre des Nuggets et des Mavs.