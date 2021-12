DeMar DeRozan : Le joueur le plus décisif et le plus décisif de toute la NBA ?

DeMar DeRozan Il joue cette saison à l’un des meilleurs niveaux de sa carrière NBA, sinon le meilleur. Votre arrivée à Chicago Bulls Cela n’aurait pas pu être mieux pour un joueur qui avait toujours été largement critiqué pour sa performance dans les minutes décisives des matches.

Cette saison, à sa première année avec les Bulls, il s’avère être le joueur le plus agile de la ligue. Les statistiques NBA de leur participation aux derniers trimestres (4T) le montrent comme suit :

178 points marqués (1er de toute la NBA). 7,7 points par match (1er de toute la NBA). 53% en field goal (TC), 46% en triples (T3) et 90% en lancers francs (TL). 63 buts sur le terrain marqués (1er de toute la NBA). 119 field goal tentés (1er de toute la NBA). +69 les Bulls avec lui sur le terrain, le plus grand nombre de joueurs ayant joué plus de 200 minutes dans les derniers quarts.

MVP de la saison ?

