DeMar DeRozan manquera plusieurs matchs en raison de sa défaite due au coronavirus

12/07/2021 à 03:21 CET

DeMar DeRozan de la Chicago Bulls entré ce lundi dans le protocole coronavirus quelques heures seulement après avoir été choisi par le NBA comme meilleur joueur de la semaine 7 dans la Conférence Est.

La NBA a également précisé que le meilleur de la semaine de la Conférence Ouest était Donovan Mitchell des Utah Jazz.

Après avoir entré le protocole, il est fort probable que DeRozan rate plusieurs rencontres jusqu’à ce que vous remplissiez les conditions pour vous remettre sur la bonne voie.

Cependant, la semaine dernière James Lebron de Les Lakers de Los Angeles est entré dans le protocole et est parti seulement deux jours plus tard quand il a été démontré qu’il s’agissait d’un faux positif.

DeRozan a récolté en moyenne 30,3 points, 5,7 rebonds et 4 passes décisives. dans les trois matchs que les Bulls ont disputés et gagnés au cours de la septième semaine de cette saison NBA.

Les Chicagoans ont battu les Charlotte Hornets, les New York Knicks et les redoutables Les filets de Brooklyn de Kévin Duranty James durcir.

Les Bulls sont deuxièmes à l’Est (16-8) et talonnent déjà les Nets (16-7), qui sont les leaders de cette conférence.

DeRozan, qui jusqu’à présent faisait preuve d’une excellente forme, a débarqué cette année à Chicago après trois saisons avec les San Antonio Spurs (2018-2021) et neuf auparavant avec les Raptors de Toronto (2009-2017).

Pour sa part, Mitchell avait 33 points, 5,7 passes décisives, 2 rebonds et 1,7 interceptions dans les trois victoires en trois matchs du Jazz la semaine dernière.

L’équipe de l’Utah a renversé les Trail Blazers de Portland, les Celtics de Boston et dimanche Les combattants Cleveland Cavaliers par Ricky Rubio, qui étaient sur le point d’aigrir la journée au Jazz avec un retour de dernière minute (108-109).

Dans un match très excitant et divertissant, Mitchell était un cauchemar pour les Cavaliers et avait 35 points, 3 rebonds et 6 passes décisives.

Les Jazz sont troisièmes de la Conférence Ouest (16-7) derrière les Golden State Warriors et les Phoenix Suns (19-4).