DeMar DeRozan, MVP NBA ? Un argument pour et contre

Disons l’évidence: la principale raison pour laquelle DeRozan est un candidat MVP cette saison a été la façon dont il a pu marquer le basket-ball.

DeRozan a une moyenne de 26,1 points par match, ce qui serait la deuxième meilleure note de sa carrière. De plus, son pourcentage de 3 points (0,367) est actuellement à un sommet en carrière malgré le fait que sa production de tirs a augmenté.

En fin de compte, lorsque le match est en jeu, Chicago donne le ballon à DeRozan. Il maximise également l’opportunité, alors qu’il mène la ligue en marquant au quatrième quart:

Meilleurs buteurs du 4e quart-temps : DeMar DeRozan – 103

Cole Anthony – 85

Tyler Herro – 79

Paul George – 79

Giannis Antetokounmpo – 77

Miles Bridges – 77

Zach LaVine – 76

OG Anunoby – 75

Nickeil Alexander-Walker – 72

Tyrese Maxey – 72 – NBA Central (@TheNBACentral) 15 novembre 2021

Même si les Bulls ont Zach LaVine, c’est DeRozan qui dirige le spectacle à Chicago. Parmi tous les joueurs de la Conférence Est jusqu’à présent, selon Synergy, seul Trae Young a marqué plus de points que DeRozan en tant que gestionnaire de balle dans les sets pick and roll.

DeRozan a l’air particulièrement fantastique lorsqu’il dribble hors du choix et l’emmène au panier. Young, Shai Gilgeous-Alexander et Ja Morant sont actuellement les seuls joueurs à avoir marqué plus de points au total en conduisant jusqu’à la jante.

Mais ce n’est pas seulement qu’il est quelqu’un qui peut marquer le coup car il est aussi capable de marquer le rebond. Young et Kevin Durant sont les seuls joueurs de la NBA à avoir marqué plus de points sur les sauteurs du dribble, selon Synergy.

Pendant ce temps, Young et Morant sont les seuls joueurs à avoir marqué plus de points sur des 2 points sans assistance de n’importe où à l’intérieur de l’arc. Sans surprise, DeRozan mène la ligue en 2 points créés par ses soins depuis l’extérieur de dix pieds mais toujours à l’intérieur de l’arc, selon PBPStats.

Il réalise un record en carrière de 57,0% sur des tirs à mi-distance (4 à 14 pieds), via Cleaning the Glass, ce qui le classe au 88e centile parmi tous les attaquants. Lorsqu’il a le ballon dans les mains à mi-distance, il n’y a presque rien qu’un défenseur puisse faire pour l’arrêter :

C’est aussi DeMar que DeRozan obtient pic.twitter.com/qLslpQPRB0 – Will Gottlieb (@wontgottlieb) 15 novembre 2021

Dans l’ensemble, son efficacité offensive (1,09 point par possession) se classe dans le 84e centile de tous les joueurs de la ligue malgré le fait que sa qualité de tir est parmi les plus difficiles de tous les contributeurs à haut volume.

Il n’est pas un espaceur au sol ou même un tireur au-dessus de la moyenne à longue distance. Mais il peut battre son homme isolément ou même le poster, il choisit très bien ses spots et son jeu s’est amélioré au fil des ans.

Chicago bat ses adversaires de 10,4 points pour 100 possessions lorsqu’il est au sol, selon PBPStats. À l’inverse, les Bulls ont été devancés de 12,1 points pour 100 lorsqu’il n’est pas sur le terrain. L’énorme différentiel de points (22,5 points) montre à quel point DeRozan a été important pour l’équipe jusqu’à présent.

Tout bien considéré, selon dunksandthrees.com, son score sur la métrique d’impact « victoires estimées » se classe actuellement au cinquième rang de la ligue. Son plus-moins brut (102) est le deuxième meilleur dans l’Est.

Si les Bulls restent en tête du classement de la Conférence Est, et si DeRozan continue de jouer aussi bien qu’il l’a été jusqu’à présent, vous entendrez certainement son nom en pourparlers pour le MVP.