DeMar DeRozan rejoint le projet passionnant de Lonzo Ball et des Chicago Bulls

On l’avait anticipé hier et c’est déjà officiel : confirmé par Wojnarowski et Charania, le pilier du roster de Chicago Bulls n’est ni plus ni moins que DeMar DeRozan. Par le biais d’un signe et d’un commerce, les Illinois ne cessent d’ajouter des talents à leurs rangs.

La signature de Lonzo Ball a été rejointe par l’arrivée d’Álex Caruso et maintenant, ces deux stars en plus de Zach LaVine ou Nikola Vucevic auront une autre épée qui, malgré ses performances améliorables cette saison, est l’un des buteurs les plus fiables de la ligue. . . . Dangereuse près du bord et spécialiste des moments les plus chauds, l’équipe de ces Chicago Bulls ne fait que s’améliorer avec les mouvements abordés par leur Management.