DeMar DeRozan : Résurrection de l’étoile oubliée

Laisser une équipe par la porte arrière n’est jamais bon. Mais cela dit, l’équipe remporte le ring un an plus tard, c’est pire. Et ce n’est pas comme si DeMar DeRozan était sorti par la porte arrière, mais il a souffert de ce que d’autres joueurs ont déjà vécu : le fait de voir comment l’équipe à laquelle vous avez consacré votre carrière sportive, remporte le plus gros prix que quiconque remporte en NBA. L’attaquant a passé neuf ans au Canada, cet endroit loin du reste des franchises où les visiteurs souffrent en saison régulière, en séries éliminatoires et dans tout autre combat. Cette entité reléguée à l’ostracisme en son temps, mais ressuscitée par un DeRozan qui s’est consacré à son corps et à son âme, mais dans laquelle il n’a pas réussi. Du moins, pas avec le ring éternellement reporté et oui avec de nombreux échecs en playoffs qui a miné son moral et sa réputation et a fini par lui faire ses adieux Pour une reconstruction qui rapportait aux Raptors ce que personne ne leur avait donné.

DeRozan est arrivé en NBA en 2009, sélectionné n°9 au repêchage par les Raptors. Avant, après avoir participé à la prestigieuse McDonald’s All American Team, dans laquelle il a également réussi à remporter le Math Contest, a joué une seule saison avec les Trojans de l’Université de Californie du Sud, avec une moyenne de 13,9 points et 5,7 rebonds par match. Là, il a été choisi comme le meilleur joueur du tournoi de la Conférence Pacific-10, après une moyenne de 19,8 points, et inclus dans le meilleur quintette de recrues de la Conférence. Un bon CV pour être parmi les premiers d’une loterie que Blake Griffin commandait et dans laquelle il y avait des noms bien connus : James Harden, Ricky Rubio ou Stephen Curry ont atteint la meilleure ligue du monde cette année-là. Et ils l’ont fait, dans une plus ou moins grande mesure, pour faire l’histoire. Surtout certains d’entre eux.

Aux Raptors, DeRozan n’a pas explosé immédiatement. Il arrivait à un projet toujours mené par Chris Bosh, une star qui est passée à 24 points et 10,8 rebonds lors de sa dernière année au Canada. La franchise était tombée à 33 victoires dans le parcours avant l’arrivée de DeRozan, et ce n’est qu’au départ de Bosh que ce nouveau projet, qui a traversé trois saisons tumultueuses avant l’arrivée de Dwayne Casey, a vu le jour qu’il a changé de poste. adjoint des Mavericks par celui d’entraîneur-chef à Toronto. 23 et 34 victoires avant d’entrer dans les séries éliminatoires, quelque chose qu’ils ont fait en cinq saisons consécutives. Le dernier d’entre eux a supposé l’échec de cette idée que Masai Ujiri a forgée dans les bureaux et qui s’est terminée par 59 victoires (record de franchise) et 4-0 au deuxième tour contre les LeBron Cavs. Les mêmes contre lesquels ils ont perdu en 2016, en finale de Conférence (4-2), dans ce qui était le toit de l’équipe à l’époque.

Là s’est terminée l’histoire d’amour de DeRozan avec les Raptors. Lors de sa dernière saison, il a récolté en moyenne 23 points et 5,2 passes décisives. Dans le précédent il était passé à 27, avec plus de 5 rebonds. C’était inutile : le nouvel échec et l’incapacité d’avancer en playoffs avec Casey ont provoqué le limogeage du coach. La mauvaise performance de DeRozan lors du dernier match contre les Cavs, avec seulement 16,8 points, aucun 3 points et 43% du terrain, a incité ses adieux. La nouvelle situation a exigé des changements et Ujiri a envoyé son fétiche aux Spurs en échange d’une personne inconnue comme Kawhi Leonard. Un an plus tard, les Raptors remportent le premier ring de leur histoire et DeRozan, avec les Texans, a commencé un voyage qui l’a consolidé en tant que joueur, mais l’a privé de la possibilité de quelque chose de plus grand. Et comme bouc émissaire, il a entamé une chute aux enfers dans la morale qui s’est traduite, oui, en nombre au côté de Gregg Popovich. Sans plus all stars (il en a ajouté quatre à Toronto), mais avec une évolution qui l’a transformé en un homme discret, Loin des projecteurs et mêlé aux rumeurs de transfert, mais avec la patience de quelqu’un qui attend sa grande opportunité.

Résurrection dans les taureaux

DeRozan n’est jamais tombé en dessous de 20 points, 4 rebonds et 5 passes décisives pour les Spurs. Là, ses grandes vertus sont devenues apparentes, celui d’un attaquant à l’ancienne, qui a produit au demi-fond et a oublié un triple qu’il ne s’est pas développé pratiquement dans toute sa carrière, bien qu’il ne l’ait pas complètement abandonné. Et au cours de ces trois saisons, il a remporté un contrat sur un marché plus vaste, Chicago, et a signé pour trois ans et 85 millions de dollars. Et à 32 ans, en route pour les 33, DeRozan est dans une équipe aux aspirations certaines au sein d’une Conférence Est dans laquelle il revient trois ans plus tard, mais celui qu’il considère comme plus compétitif que jamais. C’est le prix de trois ans de silence par une star oubliée, qui a subi au loin le ring des Raptors et qui est presque dans la fleur de l’âge, éreinté au Texas mais récupéré chez certains Bulls qui envisagent l’avenir immédiat avec un optimisme mal déguisé.

L’attaquant, encore une fois sur toutes les lèvres, affiche en moyenne 26,9 points, 5,4 rebonds et 4,1 passes décisives dans un début de saison rapide, au cours duquel son équipe gagne et convainc. Les Bulls sont l’une des rares franchises qui conservent une grande régularité et provoquent de bonnes sensations : 10-4, deuxième meilleure défense de l’Est et cinquième meilleure de la NBA. Les Bulls sont cinquièmes en placement et quatrièmes en triples, en plus d’être la sixième équipe de la compétition à perdre le moins de ballons. Ils ont aussi la quatrième meilleure note nette, et une équipe collaborative qui fonctionne à merveille : DeRozan, moulable, ne gêne pas un LaVine qui fait 25,9 points par nuit ; Nikola Vucevic produit sous les jantes (13,6 + 10,9 + 4,3) et Lonzo Ball traite et convainc à parts égales (12,9 + 5,4 + 4,6). Alex Caruso provoque une fureur chez les Bulls et le désir de certains Lakers qui le manquent, comme l’a démontré l’ovation d’hier soir à Staples, et le reste de l’équipe s’adapte parfaitement et suit les directives d’un strict mais bavard comme Billy Donovan.

C’est la nouvelle opportunité pour DeRozan, qui a l’âge parfait pour diriger un groupe de jeunes talents et se retrouve une nouvelle fois au premier plan de celui qui a disparu de manière fortuite et auquel il est revenu sans que personne ne puisse l’en empêcher. Le All Star résonne à nouveau avec force, les Bulls sont l’équipe mode de la compétition et l’attaquant est en passe d’obtenir un double prix : rédemption et justification. Le premier, après avoir été vilipendé et utilisé comme monnaie d’échange dans une période sordide pour son équipe comme toujours. La seconde, pour montrer une nouvelle fois qu’il n’a jamais cessé d’être la star qu’il a toujours été. Un prudent, pas sympathique au show business et à l’attirail qui entoure la compétition, mais décisif, talentueux et direct. Celui qui maintient les bases du basket-ball d’avant tout en s’affirmant comme un leader dans l’actuel. Et celui qui cherche à Chicago ce qui a été refusé, d’abord à Toronto puis à San Antonio. Cette compétitivité. Ces options, même si elles sont éloignées, sonnent. Et aussi, qui sait, sa place dans l’histoire.