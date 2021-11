DeMar DeRozan révèle qui est à blâmer pour l’échec de l’accord avec les Lakers

Pendant quelques semaines l’été dernier, il semblait que DeMar DeRozan finirait par rejoindre les Lakers de Los Angeles. C’est arrivé au point où il a commencé à y faire allusion sur les réseaux sociaux et même LeBron James a commenté le mouvement apparemment en attente.

Puis tout s’est effondré.

Plutôt que de rentrer à Los Angeles, DeRozan a été expédié aux Chicago Bulls dans le cadre d’un accord de signature et d’échange. Il signera ensuite un accord de 82 millions de dollars sur trois ans avec l’organisation. En raison de son influence, Chicago a maintenant une fiche de 10-4 sur l’année et occupe le deuxième rang de la Conférence de l’Est. Les Lakers, quant à eux, ont une fiche de 8-7 et semblent avoir toutes sortes de problèmes.

Alors, comment une chose apparemment sûre s’est-elle effondrée si rapidement ?

Dans une conversation avec Chris Hayes de Yahoo Sports, DeRozan a répondu à cette même question.

« J’avais l’impression qu’aller aux Lakers était une affaire conclue, que nous allions le découvrir », DeRozan. « J’allais rentrer à la maison. L’aspect commercial des choses n’a tout simplement pas fonctionné. Deux ou trois choses ne correspondaient pas. Ça n’a pas marché. C’est juste une partie de l’entreprise, une partie du jeu. Ma prochaine option était définitivement Chicago. Donc, en y repensant, cela a bien fonctionné.

Qu’est-ce qui « n’a pas fonctionné » en particulier ? Selon DeRozan, son agent Aaron Goodwin était sur le point de conclure un accord entre les Spurs de San Antonio et les Lakers lorsque cette dernière équipe a décidé qu’elle préférait poursuivre Russell Westbrook.

« Russ est un joueur du Temple de la renommée », a poursuivi DeRozan. « Il est difficile de refuser ce calibre de joueur. Je ne peux pas parler pour les Lakers. Ils sont allés avec ce qu’ils pensaient être le mieux pour eux. Tout le respect que je leur dois. Pas d’émotions fortes. Aucune animosité, mais je le considère juste comme faisant partie du jeu. Un accord n’est jamais conclu tant qu’il n’est pas conclu. J’ai appris ça. Cela n’a tout simplement pas fonctionné. Je suis juste heureux d’être à Chicago.

DeRozan occupe actuellement le quatrième rang des marqueurs de la NBA avec 26,9 points par match. Westbrook, quant à lui, est en tête de la ligue pour les revirements avec 5,3 par sortie. Jusqu’à présent, sa saison a été plus marquée par ses combats avec les fans, ses altercations avec les arbitres et une controverse étrange sur les signes d’un gang que tout ce qu’il a fait sur le terrain.

Si les choses continuent dans cette voie, il est difficile de voir un scénario où les Lakers ne regretteraient pas profondément leur décision d’aller avec Westbrook contre DeRozan l’été dernier.

