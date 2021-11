DeMarcus Cousins ​​jouera aux côtés de Giannis Antetokounmpo

Marché NBA: Adrian Wojnarowski a annoncé hier matin la signature de DeMarcus Cousins pour dollars de Milwaukee jouer dans le tableau à côté Giannis Antetokounmpo. Le centre de 31 ans s’est engagé pour une saison dans les campagnes en cours en échange d’un contrat au minimum non garanti (les équipes ont jusqu’au 7 janvier pour confirmer leurs contrats pour le solde, elles auront donc jusqu’à cette date pour décider si ils veulent avoir le quadruple All Star jusqu’à la fin de la saison).

Depuis qu’il s’est cassé le genou (deux fois), DeMarcus n’a plus jamais été le même. La saison dernière, il n’a disputé que 16 matchs avec les Clippers de Los Angeles et cette saison, il était jusqu’à présent sans équipe. A 31 ans, il est peut-être face à l’une de ses dernières opportunités.

Bucks a gardé une place ouverte sur la liste, la taille nécessaire et amènera Cousins ​​​​dans une culture forte sur un accord non garanti. Les cousins ​​​​ont bien joué pour les Clippers lors d’étirements importants il y a une saison et sont restés en forme en attendant une opportunité. Désormais, Cousins ​​obtient un accord sur les champions en titre. https://t.co/zDPHYje9Cq

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 28 novembre 2021