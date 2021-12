DeMarcus Cousins ​​s’en prend à un agent de sécurité pour avoir tenté d’interdire le demandeur d’autographes

DeMarcus Cousins déchargé sur un agent de sécurité qui tentait d’empêcher un fan d’obtenir un autographe de la star de la NBA … et la scène unique a été filmée.

Alors que Cousins ​​et les Milwaukee Bucks ont affronté les Rockets à Houston plus tôt ce mois-ci… Boogie a repéré l’un de ses plus grands fans dans la foule et l’a épaté.

Les deux ont ensuite posé pour une photo … et quand le fan – a noté YouTuber JiDion — a demandé un autographe sur son maillot #15 Cousins, Boogie était tout à fait à ce sujet.

Mais, un agent de sécurité est intervenu et a essayé de tout fermer … ce qui a clairement agacé Cousins.

« Je peux signer son maillot! Arrêtez d’agir comme ça », a déclaré Cousins ​​au personnel de l’aréna. « Tu prends ton travail trop au sérieux ! »

Le gardien de sécurité a riposté, « Excusez-moi ?! »

Mais, Boogie a gardé la tête baissée, a signé le maillot puis a quitté la zone pour revenir avec son équipe.

JiDion, quant à lui, était excité par tout cela – vous pouvez le voir sur les photos et dans la vidéo, il était absolument étourdi par l’interaction.

Des accessoires à Cousins ​​pour s’être mis en quatre pour faire la journée de quelqu’un.