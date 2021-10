DeMarcus Ware réagit à sa nomination au Temple de la renommée du football professionnel (exclusif)

DeMarcus Ware fait un pas de plus vers le Temple de la renommée du football professionnel. Le mois dernier, l’ancien secondeur des Cowboys de Dallas et des Broncos de Denver a été nommé parmi les 123 nominés de l’ère moderne pour la classe du Temple de la renommée du football professionnel de 2022. PopCulture.com a récemment rencontré Ware, qui a parlé d’avoir la chance de rejoindre les immortels du football à Canton, Ohio.

« Vous savez, les rêves deviennent réalité », a déclaré Ware à PopCulture. « Quand vous pensez à graver votre nom dans l’histoire, non seulement dans le football professionnel, mais dans un État où vous n’avez pas grandi là-bas, mais vous avez eu un impact tellement important dans l’État du Texas, ce qui était génial. Et puis aussi pour rembobiner en quelque sorte la bande, le Alabama Hall of Fame, c’était grand – je viens d’Auburn, Alabama, et je suis nominé pour le Alabama Hall of Fame.

« J’ai commencé à me dire que, vous savez quoi, vous avez fait quelque chose de bien, tout ce travail acharné que vous avez fait, vous pouvez commencer à vous voir bénéficier de toutes ces choses. Et c’était juste cool. Je veux dire, c’est toujours surréaliste à quoi penser, vous faites partie de l’histoire maintenant. Donc, quand quelqu’un commence à regarder l’histoire du Texas, l’histoire de l’Alabama, vous en faites partie. «

Dans la prochaine étape du destin du Temple de la renommée de Ware, le comité nommera 25 demi-finalistes, puis 15 finalistes en janvier. Ils sélectionneront ensuite les cinq à sept membres de la classe Hall of Fame juste avant le Super Bowl en février. Pour Ware, il sera dans le Hall of Fame très bientôt sinon l’année prochaine. Ware a été membre des Cowboys de 2005 à 2013 et des Broncos de 2014 à 2016. Au cours de sa carrière, Ware a enregistré 138,5 sacs, ce qui est bon pour le neuvième meilleur total de l’histoire de la NFL. Il a été sélectionné au Pro Bowl neuf fois, l’équipe All-Pro sept fois et a dirigé la NFL dans les sacs en 2008 et 2010. Il a également remporté un Super Bowl en tant que membre des Broncos en 2015 et a été sélectionné dans les années 2000 All- Équipe de la décennie.

Mais Ware a-t-il déjà rêvé de faire partie du Temple de la renommée du football professionnel ? « Non, pas du tout, mec », a déclaré Ware. « J’avais la première chose que je voulais faire, c’est trouver un bon travail, gagner de l’argent pour une famille. Je n’ai même pas pensé au football. Le football était, vous savez, mon préféré, c’était la deuxième chose que j’étais penser à l’école était le premier et vous savez quoi? Dieu m’a donné des talents pour aller jouer là-bas. Et voilà, vous êtes repêché par les Cowboys de Dallas. »