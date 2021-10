Démarquez-vous dans la révolte de la confidentialité des données avec plus de transparence avec vos clients

Il est devenu impossible pour une seule personne de comprendre combien d’emplacements virtuels se trouvent ses données personnelles et à quel point elles sont réellement sécurisées.

Des médias sociaux hébergeant des données générales nous concernant à Spotify ou Netflix enregistrant nos préférences de divertissement, nous portons littéralement notre vie sur des manches faites d’algorithmes stockés sur des serveurs distants. Mais alors que les trois accélérateurs numériques, qui incluent la puissance de calcul/la puissance de traitement, la bande passante et le stockage, continuent de stimuler la transformation numérique exponentielle, notre dépendance numérique augmente également.

Est-ce une mauvaise chose? Bien sûr que non! La transformation numérique vise à améliorer nos vies, pas à nous inquiéter. Cependant, il y a certainement un côté obscur à la connectivité qui nous offre un accès illimité à l’information, aux services, aux divertissements et plus encore : une violation de la vie privée.

Consommateurs : est-ce vraiment Ton Données?

Dans le domaine des médias sociaux, ce n’est plus un secret que vous êtes le produit. Pendant que vous passez du temps à scroller, vous êtes soumis à une publicité incessante et à un marketing ciblé basé sur vos données personnelles.

Cela peut inquiéter les utilisateurs chevronnés et débutants des médias sociaux ; Cependant, cela va bien au-delà de Facebook et Instagram. Lorsque vous achetez quelque chose sur Amazon ou que vous vous abonnez à un service de streaming de divertissement, vous acceptez les conditions d’utilisation de ladite société, souvent enfouies au plus profond d’une chaîne de légalités.

Donc, en sélectionnant »OK », s’agit-il toujours de vos données ? Dans de nombreux cas, vos données ne vous appartiennent pas car vous êtes le produit, comme mentionné ci-dessus. Les entreprises gagnent de l’argent en utilisant vos données pour placer des publicités devant vos yeux et vos oreilles. Vos données sont essentiellement la devise de l’entreprise en échange du produit qu’elle vend ou du service qu’elle fournit.

Violations et confidentialité

Si l’on demandait honnêtement aux consommateurs s’ils pensent que la confiance doit être méritée, ils répondraient probablement par un « oui » retentissant. monde trépidant.

Mais bien qu’avoir une politique de confidentialité soit une simple manœuvre juridique qu’une entreprise met en œuvre pour la protéger des poursuites judiciaires, elle ne fait rien pour protéger réellement les données des consommateurs contre le vol en cas de violation.

Une fois qu’un cybercriminel a mis la main sur des informations personnelles sensibles sur les clients, un réseau enchevêtré doit être démêlé pour résoudre la violation et faire le bien aux clients qui ont été touchés. Cette violation infecte leur confiance dans une organisation, laissant souvent la relation endommagée de manière irréparable.

Confidentialité en tant que service

Au lieu de la fréquence à laquelle ces violations de données se produisent, les clients, anciens et nouveaux, commencent à s’attendre à ce que leur vie privée soit la principale préoccupation d’une entreprise. La confidentialité en tant que service, ou PaaS en abrégé, est devenue une norme dans de nombreuses demandes des consommateurs. Ils ne veulent pas faire partie d’une entreprise qui ne fait pas d’énormes efforts pour protéger leurs données personnelles.

La raison pour laquelle cette sorte de «révolte de la vie privée» a lieu est due au fait que les cas où vous n’avez pas besoin d’entrer au moins certaines de vos informations personnelles pour acheter un produit ou un service sont de plus en plus rares. Vous devez presque toujours divulguer au moins votre nom et votre date de naissance.

En plus de devoir volontairement mettre vos informations dans des applications et des sites Web, même vos appareils mobiles sont de véritables empreintes de votre comportement, de votre historique de recherche et de vos voyages récents. Par tous les moyens, vous signez des accords avec des fournisseurs de services qui appartiennent à la même catégorie que les politiques de confidentialité des applications et des sites Web.

Utilisez l’anticipation pour gérer les problèmes de confidentialité

Alors, que peut-on faire pour naviguer dans cette nouvelle frontière des données et de la confidentialité et garantir que vos offres PaaS sont pleinement intégrées dans tout ce que vous proposez ?

Tout d’abord, identifiez la direction que prend votre secteur en vous basant sur les tendances dures à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du secteur lui-même. Quelles sont les perturbations numériques qui vous attendent et qui auront un impact sur la façon dont vous collectez les données des clients et leurs informations personnelles ? Une fois cela établi, quelles sont les options technologiques disponibles pour augmenter la sécurité et déjouer les cyberattaques ?

En tant qu’organisation, vous résolvez au préalable les problèmes de confidentialité avant qu’ils ne surviennent en utilisant le principe Skip It de mon Anticipatory Leader System. Plutôt que de développer des failles juridiques élaborées pour simplement éviter d’être poursuivi, vous sautez ce problème et pré-résolvez le vrai problème : la peur d’un client que des informations personnelles soient divulguées en premier lieu.

Une fois ce plan en place, placez-le au premier plan de vos produits et services et rassurez tous les nouveaux clients et les clients fidèles que vous avez résolu leurs problèmes de confidentialité !

Par la suite, écoutez vos clients. Si les commentaires des clients vous donnent l’impression que leur confiance dans la sécurité de votre vie privée diminue, il est temps de réévaluer les choses. Il est également utile de demander ce que les clients pensent du traitement de leurs données par votre organisation avant de mettre en œuvre l’un de mes principes d’anticipation afin que vous puissiez évaluer directement leurs attentes.

Les perturbations numériques sont de toutes formes et de toutes tailles, mais un état d’esprit d’anticipation vous permet d’innover et de progresser à travers elles toutes. Alors que notre monde devient de plus en plus connecté numériquement, il est vital de garder une longueur d’avance sur la courbe des perturbations.

Auteur : Daniel Burrus

Daniel Burrus est considéré comme l’un des plus grands futurologues au monde en matière de tendances mondiales et d’innovation de rupture. Le New York Times l’a qualifié d’un des trois gourous des affaires les plus demandés en tant qu’orateur.

Il a prononcé plus de 3 000 discours dans le monde entier et est un… Voir le profil complet ›