Démarrage lent des semis de Kharif ; superficie de quelques légumineuses, soja élevé

Par Prabhudatta Mishra, Nanda Kasabe et Deepa Jainani

Les semis des cultures d’été au cours des trois premières semaines de la saison sont restés inférieurs aux niveaux de l’an dernier dans la plupart des régions du pays, selon les données recueillies par FE dans quelques États, mais il est encore très tôt pour conclure que la zone kharif sera plus bas cette fois-ci.

Alors que la mousson du sud-ouest a couvert la majeure partie du pays plus tôt que prévu, provoquant des précipitations suffisantes pour créer un sol propice aux semis, un blocage du phénomène le 19 juin a causé quelques problèmes aux agriculteurs dans de nombreuses régions.

Alors que l’engorgement s’est produit dans une partie de la zone couverte par la mousson, il y a eu un déficit de précipitations dans d’autres parties.

Le ministère de l’Agriculture n’a pas encore commencé à publier la mise à jour hebdomadaire des semis alors que près de quatre semaines se sont écoulées depuis le début des pluies de mousson dans le pays le 3 juin.

Parmi les six principaux États agricoles dont FE a recueilli des données, à l’exception du Madhya Pradesh, les cinq autres – Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat, Rajasthan et Haryana – ont signalé une lenteur des activités de semis. Cependant, les superficies sous certaines légumineuses et oléagineux qui sont semées dans les régions de hauts plateaux étaient plus élevées qu’il y a un an, au 25 juin.

Habituellement, environ 15 à 17% des semis kharif sont effectués au cours des trois premières semaines de la saison.

La superficie d’ensemencement du soja dans le Madhya Pradesh, le plus grand État producteur, a été 10 fois supérieure au niveau de l’année dernière à 8,17 lakh hectares au 21 juin. D’autre part, la superficie d’arachide dans le Gujarat, le plus grand État producteur, a connu une augmentation baisse de 60 % à 2 60 220 hectares, en grande partie parce que les précipitations de mousson ont été de 16 % inférieures à la normale dans les régions de Saurashtra et de Kutch.

La superficie sous légumineuses dans le Madhya Pradesh, le Rajasthan et l’Haryana était plus élevée (106-833% sur un an) qu’au 25 juin. Dans l’Uttar Pradesh, la superficie kharif de paddy et d’urad est plus élevée alors qu’il y a eu une baisse du bajra, du moong, de l’arhar et du soja.

Les agriculteurs du Maharashtra ont terminé les semis sur 22,75 hectares de lakh (16%) de la zone ciblée cultivée pour la saison kharif en cours. La moyenne à long terme des cultures kharif dans l’État, y compris la canne à sucre, est de 151,33 hectares lakh et les semis sont terminés à 23,04 hectares lakh, soit 15% de la superficie à long terme. L’année dernière, à peu près à la même époque, la superficie ensemencée dans l’État, y compris la canne à sucre, avait touché 60,6 lakh (40 %). Hors canne à sucre, la superficie ensemencée l’année précédente était de 59,6 lakh hectares (42%).

Les préparatifs battent leur plein pour les opérations de semis avec les agriculteurs travaillant dans les pépinières de riz paddy et ragi. Les opérations de ralentissement des cultures telles que le jowar, le bajra, le coton, le soja, le tur, le moong et l’urad ont commencé. Le Maharashtra a reçu des précipitations moyennes de 145,3 mm entre le 1er et le 21 juin ce mois-ci.

Pendant ce temps, le département de l’agriculture du Maharashtra a publié un avis, exhortant les agriculteurs à ne pas se précipiter pour semer le kharif après quelques épisodes de pluie. Les centres agricoles de 355 talukas ont demandé aux agriculteurs d’attendre un certain temps pour assurer des douches adéquates. On leur a dit de commencer progressivement le processus de semis à partir de la première semaine de juillet.

Le gouvernement du Maharashtra a fixé des objectifs de production plus élevés pour la prochaine saison kharif de 2021-22 en augmentant la superficie d’ensemencement de l’État à 157 lakh hectares (ha) contre 140 lakh ha la saison dernière.

Comme les termes de l’échange de l’agriculture devraient s’améliorer au cours de l’exercice 22 suite à la forte hausse des prix nationaux et internationaux de nombreux produits agricoles, cela aura un effet positif important sur la superficie, la productivité et les réalisations des agriculteurs, a déclaré le mois dernier Ramesh Chand, membre de Niti Aayog. . Il pourrait y avoir un changement en faveur des légumineuses et des graines oléagineuses, car leurs prix par rapport aux autres cultures ont connu une augmentation, a-t-il déclaré.

Outre les prix plus élevés des produits agricoles, la mousson normale, comme prévu par le bureau météorologique, aura également un effet positif important sur la croissance de l’agriculture, qui sera probablement meilleure que celle de l’exercice 21, a déclaré Chand.

Selon les données officielles, l’économie indienne s’est contractée de 7,3%, la plus forte de l’histoire record, au cours de l’EX21. Mais le secteur agricole et apparenté est resté l’un des points les plus brillants, avec une croissance de 3,6% de la valeur ajoutée brute (VAB) en termes réels, même sur une base relativement défavorable (la VAB du secteur agricole a augmenté jusqu’à 4,3% au cours de l’EX20).

A la même période l’an dernier, les opérations de semis ont été réalisées dans 30% de la surface normale. Juillet, la plus humide de la mousson de quatre mois (juin-septembre), est la période clé pour les semis et environ 85% des semis sont terminés au cours des deux premiers mois.

En 2020-21, la superficie totale ensemencée en cultures kharif était de 109,54 millions d’hectares, contre 108,57 millions d’hectares en 2019-20.

« Tous les agriculteurs attendent la mousson pour prendre leur décision de semis, même dans la plupart des périmètres irrigués. Par exemple, l’Haryana et l’ouest de l’UP sont principalement irrigués, mais de nombreuses régions n’ont pas encore reçu de pluies de mousson. Bien que les précipitations soient supérieures à la moyenne sur longue période (LPA) de 34% dans l’Haryana et de 32% dans l’ouest de l’UP, l’opération de semis est bien inférieure au niveau d’il y a un an », a déclaré un responsable du gouvernement.

Du 1er au 26 juin, les précipitations sur l’ensemble de l’Inde ont été supérieures de 20 % à la normale, 21 des 36 sous-divisions météorologiques signalant des précipitations « excessives » ou « importantes » et sept « normales ». Lorsque les précipitations sont supérieures à 60 %, 20 à 59 % et comprises entre (-) 19 % et 19 % de la LPA, elles sont classées respectivement en excès important, excès et normal.

