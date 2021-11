Démarrage lent du 3e ETF Bitcoin, des coûts plus bas pourraient attirer plus de capitaux

Source : AdobeStock / piter2121

Le dernier fonds négocié en bourse (ETF) de contrats à terme sur bitcoin (BTC) à lancer aux États-Unis, The VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) a connu un démarrage lent par rapport à ses deux précédents concurrents, le BITO de ProShares et le BTF de Valkyrie. Mais des coûts inférieurs et une marque plus forte devraient attirer plus de capitaux à long terme, affirment certains analystes.

Lorsque ProShares a lancé le premier ETF à terme bitcoin, BITO, le 19 octobre, il a rapidement été considéré comme l’un des lancements d’ETF les plus réussis de tous les temps aux États-Unis. Le fonds a enregistré un chiffre d’affaires de près de 1 milliard de dollars US le premier jour de bourse, ce qui a placé lui seulement derrière un fond de carbone roche noire sur la liste des lancements d’ETF les plus populaires dans le pays.

Au cours des deux premiers jours de négociation, BITO a accumulé 1,1 milliard de dollars sous gestion, le plus rapide jamais réalisé par un ETF, selon un rapport de Bloomberg. Depuis son lancement, les actifs gérés de BITO sont pour la plupart restés entre 1,3 et 1,4 milliard de dollars, a déclaré Bloomberg, tout en notant que le deuxième ETF, le BTF de Valkyrie, n’avait accumulé que 60 millions de dollars au moment de la rédaction de cet article.

Cependant, pour le nouvel ETF bitcoin de VanEck, les choses ont été différentes, c’est le moins qu’on puisse dire. Malgré des frais de gestion nettement inférieurs de 0,65%, contre 0,95% pour BITO et BTF, le nouveau fonds a affiché un volume de transactions de seulement 4,8 millions de dollars le jour de son ouverture, un monde au-delà du milliard de dollars US que BITO a vu au cours de ses débuts.

Commentant le lancement, Eric Balchunas, expert en ETF de Bloomberg, a déclaré qu’environ 5 millions de dollars le premier jour seraient normalement « assez bien ». Cependant, il est « éclipsé par l’ensemble absurde de 1 milliard de dollars de BITO, sans parler des 78 millions de dollars de BTF réalisés », a ajouté Balchunas.

Et bien que le troisième ETF ait été moins brillant que les deux premiers, il pourrait encore gagner du terrain par rapport aux deux autres au fil du temps, ont fait valoir d’autres experts avec lesquels Bloomberg s’est entretenu.

« J’imagine que VanEck gagnera de l’argent parce que la marque est importante et que celle de VanEck est parfaite », a-t-il déclaré. Dave Nadig, directeur des investissements chez le fournisseur de données ETF Trends. Il a ajouté que « le prix compte » et que « 30 points de base, c’est beaucoup », faisant référence à la différence significative entre les frais annuels facturés par les trois ETF sur le marché jusqu’à présent.

Pendant ce temps, la société d’analyse crypto CryptoComparer a écrit dans un rapport publié mardi que les entrées totales d’investissement dans les produits d’investissement basés sur le bitcoin ont augmenté au cours du mois d’octobre.

Si l’on exclut les plus d’un milliard de dollars investis dans le nouvel ETF bitcoin de ProShares, les entrées de fonds pour les bitcoins ont atteint près de 800 millions de dollars, selon le rapport. Il a ajouté que l’actif numérique avec les deuxièmes entrées les plus élevées, solana (SOL), n’avait enregistré que 36,4 millions de dollars au cours de la même période.

« Les actifs sous gestion actuels des actifs sous gestion pour les produits d’investissement basés sur la BTC (marchés au comptant uniquement) dépassent désormais 50 milliards de dollars américains, soit 4,3% de la capitalisation boursière totale de la BTC », selon le rapport.

À 13 h 53 UTC, le BTC s’échangeait à 60 561 $, inchangé au cours des dernières 24 heures et en baisse de 10 % au cours des 7 derniers jours.

