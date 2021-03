Démarrage pour la défense: le gouvernement prévoit de financer au moins 250 start-ups de la défense

À la récente Aero India (base aérienne de Yelahanka), le gouvernement a signé un contrat de Rs 48000 crore pour acheter 83 avions Tejas à la HAL, et 34 entreprises aérospatiales et de défense ont manifesté leur intérêt à investir dans le Karnataka pour stimuler les activités aériennes dans l’État.

Par Ajai Chowdhry

Dans le cadre de la mission «Make in India», la défense a été identifiée comme l’un des secteurs les plus prometteurs, contribuant à la paix et à la sécurité externes et internes ainsi qu’au développement socio-économique du pays. D’ici 2030, on estime que l’industrie indienne de l’aérospatiale et de la défense atteindra une valeur de marché d’environ 70 milliards de dollars (Maier + Vidorno).

Dans ce contexte, jouer un rôle central dans la réalisation de la vision d’Atmanirbhar Bharat ainsi que de Make in India est l’écosystème des start-up. Selon les données du gouvernement, l’Inde compte environ 194 start-ups dans le domaine des technologies de défense qui exploitent les technologies du nouvel âge pour proposer des solutions permettant de renforcer la défense et la sécurité du pays.

Certains tels que CRON Systems, Asteria Aerospace, EyeROV et Optimized Electrotech élaborent des solutions pour relever les principaux défis des forces de défense et de sécurité. Ils utilisent des technologies telles que les drones, l’analyse d’images, la robotique et l’intelligence artificielle pour renforcer les capacités de défense de l’Inde.

En examinant le potentiel des start-up indiennes et en encourageant leurs efforts, le gouvernement prévoit de financer au moins 250 start-up de défense au cours des cinq prochaines années.

En outre, pour réduire la dépendance de l’Inde vis-à-vis des importations de défense, le ministère de la Défense a lancé l’initiative Innovations for Defence Excellence (iDEX), encourageant l’innovation et le développement technologique locaux dans les domaines de la défense et de l’aérospatiale. Le ministère a alloué 500 crores de roupies pour soutenir les MPME et les start-ups via l’iDEX. Aux États-Unis, la DARPA a créé de nombreuses technologies en offrant des subventions, des bancs d’essai et des commandes pour le secteur privé. Dans le cadre de l’iDEX, le gouvernement indien offre des subventions et un développement conjoint avec les forces de défense.

Il serait juste de mentionner que lorsque les prouesses technologiques de plusieurs start-ups s’ajouteront à la puissance militaire de l’Inde, ce sera gagnant-gagnant non seulement pour les citoyens et le personnel de la défense, mais aussi pour les entrepreneurs et les responsables gouvernementaux engagés à renforcer l’autonomie. . Pendant que ces développements se produisent, le gouvernement ne néglige aucun effort. Il poursuit des initiatives pour atteindre des niveaux plus élevés d’indigénisation et d’autosuffisance dans le secteur de la défense. Les dépenses en capital pour la défense ont connu une augmentation de près de 19% cette année par rapport aux prévisions budgétaires de l’année dernière. À la suite du ralentissement économique et des dépenses de santé induits par la pandémie, les achats de défense d’urgence se sont élevés à 20 776 crores de roupies que l’Inde a dû faire. Elle a été faite face à une Chine de plus en plus belliqueuse et affirmée et en l’absence de toute augmentation des impôts ou de l’imposition d’un Covid-19 cess.

Renforçant davantage les efforts de défense de l’Inde, la 15e Commission des finances a formulé une foule de recommandations dans son rapport qui couvre les années 2021-22 à 2025-26. Le panel a suggéré un fonds de modernisation irrécupérable de Rs 2,38 lakh crore pour une période de cinq ans pour la défense et la sécurité intérieure. Le gouvernement a donné un signe de tête en principe à la création du fonds. Le panel a suggéré que le fonds pouvait avoir quatre sources de financement: les transferts du Fonds consolidé de l’Inde, le produit du désinvestissement des entreprises du secteur public de la défense, le produit de la monétisation des terres excédentaires de la défense et les fonds provenant de la vente de terrains de défense susceptibles d’être transférés aux gouvernements des États. et projets publics à l’avenir.

Dans l’ensemble, ces initiatives et mesures politiques, si elles sont mises en œuvre efficacement, aideront l’Inde à renforcer son industrie de défense locale. Celles-ci contribueraient grandement à permettre au secteur de la défense indien de contribuer de manière significative à l’objectif économique de 5 billions de dollars d’ici 2025.

L’auteur est fondateur, HCL, membre du conseil d’administration, IAN, et membre IC, IAN Fund

