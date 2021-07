Démarrage, rapprochements d’entreprise : liste de contrôle en 5 points tout en établissant une collaboration réussie

Avoir une grande entreprise en tant que client, financier, fournisseur de ressources, teneur de marché ou mentor peut grandement aider une startup

Par Nitin Potdar

Les startups et les grandes entreprises s’associent pour créer une proposition gagnant-gagnant. De tels accords aident les start-ups à obtenir le soutien d’un poids lourd pour protéger leurs entreprises naissantes, tandis que les grandes entreprises incitent des acteurs agiles à innover, déployer et commercialiser des produits et services dans des cycles plus courts. Cela aide les deux joueurs à rester pertinents en des temps incertains comme la pandémie en cours. Pourtant, les appréhensions des deux côtés tournent au frein ou ouvrent la voie à des relations aigries.

Mis à part le Covid, les start-up et les grandes entreprises sont invariablement de grands alliés sur le papier. Selon GCV Analytics, 2018 a vu jusqu’à 2 795 investissements d’entreprises dans des start-ups d’une valeur de 180 milliards de dollars. Avoir une grande entreprise en tant que client, financier, fournisseur de ressources, teneur de marché ou mentor peut grandement aider une startup. De même, une méga-entreprise peut capitaliser sur l’agilité de la start-up dans un espace de niche pour a) obtenir un retour sur investissement et b) employer les meilleurs talents pour l’innovation sur le marché.

Des conglomérats indiens comme Reliance Industries, Aditya Birla et le groupe Tata s’associent à des entreprises plus petites pour constituer leur portefeuille d’activités. De telles transactions se produisent dans des volumes bien plus importants, mais sont rarement signalées dans les médias car soit la taille de la transaction n’est pas assez importante, soit elle appartient au segment B2B que peu de gens comprennent.

Mais quand un petit poisson fait équipe avec un gros poisson, il y a toujours une tension. Un entrepreneur en démarrage craint de perdre le contrôle de son entreprise, de son innovation, de sa technologie et de ses personnes ou de se faire larguer à mi-chemin et de voir l’idée elle-même être reproduite par l’équipe interne du grand acteur. Les grandes entreprises sont également soucieuses d’exposer leur savoir-faire exclusif aux petits poissons en faisant indûment profiter des économies d’échelle laborieusement construites sur plusieurs années.

Les alliances sur un terrain instable ne peuvent pas construire une entreprise résiliente. Les craintes des deux côtés dévalorisent la chimie qu’elle est autrement capable de créer de la valeur. Les deux parties peuvent créer un environnement de confiance inconditionnelle, de synergie et de camaraderie transparente en créant un cadre solide protégé par des garde-fous juridiques. Un wireframe juridique peut aider les deux entités à tirer le meilleur parti de la collaboration pour établir une relation commerciale mutuellement enrichissante et durable. Bien qu’il n’y ait pas de solution miracle, une large structure de puces correctives pourrait aider à résoudre de nombreux problèmes épineux qui entravent souvent la collaboration.

1. Alignement

Il est important de vérifier si l’alliance proposée repose sur des bases solides. Ici, l’intention des deux parties doit être soigneusement examinée pour évaluer la robustesse inhérente du match. Qu’attend le grand acteur de la collaboration ? Est-ce une expansion du marché, une diversification des produits, une mise à niveau technologique ou autre chose ? L’intention aidera à décider si la start-up donnée est un bon choix. En d’autres termes, cela aidera le grand acteur à déterminer s’il doit s’associer à une start-up en phase de démarrage ou plutôt choisir une start-up en phase de croissance. Étant donné que les étiquettes de prix varient, il est de la plus haute importance de vérifier l’alignement de l’objectif. La start-up doit également déterminer son propre besoin impérieux – s’agit-il d’un marché étendu, d’une augmentation de la production, d’un avantage géographique, d’une reconnaissance mondiale, etc.

2. Engagement

Il incombe aux deux parties d’identifier les objectifs de leur alliance en termes clairs en ce qui concerne l’objectif, l’approche, les stratégies et les méthodes envisagées. La synergie ne doit pas être implicite ; il doit plutôt être défini explicitement, ce qui à lui seul permet d’identifier et de responsabiliser les ressources clés des deux côtés. Alors que la grande entreprise ne doit pas considérer l’entreprise comme un projet supplémentaire, la start-up ne doit pas s’attendre à un patronage indu de la part du grand frère.

3. Diriger

À première vue, la définition des rôles et des responsabilités pour la collaboration semble être une proposition facile, mais la dynamique du monde réel fait de ce travail un formidable défi, en particulier lorsqu’il s’agit de traiter avec des technologues new-age du monde des start-up. Il est donc nécessaire de faire appel à des professionnels indépendants ayant fait leurs preuves. Une solide connaissance du domaine et une expérience riche et variée de la résolution prudente des conflits sont également essentielles. Le leader doit être capable d’être constamment disposé à apprendre et flexible pour s’adapter, motiver et diriger toutes les équipes vers la réalisation des objectifs de collaboration énoncés. Plus important encore, il/elle doit être libre de tout parti pris lorsqu’il aborde et se confie aux conseils d’administration des parents. Tous les cadres clés doivent être tenus confidentiels, en évitant strictement les conversations discriminatoires fondées sur des rapports antérieurs ou une influence indue. Le leader doit tenir des discussions détaillées et évaluer les aspirations, les priorités et les objectifs de l’équipe pour développer le plan d’affaires final.

4. Jalons et métriques

Le « scale up » ne doit pas être laissé au hasard. Un pilote est invariablement le meilleur départ à toute épreuve, posant les bases de possibilités futures en fonction des réalités du marché et d’autres contraintes. Dans la plupart des cas, établir les bonnes mesures pour la mesure et le suivi en phase avec la nature de l’alliance fait toute la différence. Selon les spécificités de chaque cas, ceux-ci peuvent être liés aux revenus, centrés sur la production, axés sur la R&D, axés sur le marché ou un mélange de tous ou d’un d’entre eux. Il est conseillé d’étudier les KPI (indicateurs de performance clés) adoptés par les entreprises bien connues de l’espace donné pour émuler les meilleures pratiques dans la mesure du possible.

5. Résolution des conflits

Il est crucial d’identifier de manière proactive les zones de conflit potentiel ou de discorde avant de signer sur la ligne pointillée. Un désaccord commun est la rémunération des équipes de projet des deux côtés, ce qui pourrait conduire à l’acrimonie et au mécontentement si rien n’est fait. Le défi est d’assurer un ajustement justifiable qui est lié à la performance des cadres clés.

Un autre domaine sensible est la résistance des dirigeants traditionnels de l’entreprise qui peuvent être opposés aux structures plates de l’environnement des start-up. Cela pourrait être résolu par un solide champion du projet qui est tenu responsable de la gestion scrupuleuse des ressources clés de telle sorte que les membres motivés des deux côtés préservent le cocon de synergie du début à la fin.

Les collaborations réussies entre les entreprises et les start-ups sont rapidement reconnues comme un impératif stratégique du monde des affaires d’aujourd’hui. Des partenariats solides et durables sont donc réévalués sous un nouvel angle.

(Nitin Potdar est associé chez J. Sagar Associates. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

