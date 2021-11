Démarrez votre maison intelligente pour aussi peu que 30 $ avec cet ensemble de points Amazon Echo

Construire une maison intelligente peut être intimidant pour certains, mais Amazon facilite le démarrage avec cette excellente offre pour un Echo Dot et une lumière intelligente Sengled. Être capable de choisir l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents disponibles aujourd’hui tout en obtenant également une lumière intelligente pratique est un excellent moyen de faire rouler votre maison intelligente. C’est encore plus agréable lorsque cette lumière intelligente est gratuite avec l’achat de votre haut-parleur intelligent, n’est-ce pas ?

Nous avons constaté que le nouveau Amazon Echo Dot avec horloge était l’un des haut-parleurs intelligents les plus utiles que nous ayons rencontrés. En plus de l’assistant vocal Alexa, l’horloge LED intégrée à l’avant facilite les fonctions les plus basiques comme la recherche de l’heure.

Alexa est idéal pour toutes sortes de tâches, de l’aide pour ces questions aléatoires tout au long de la journée à la lecture de vos chansons préférées. Alexa est très utile pour vous aider à rester concentré sur la tâche avec des rappels ainsi qu’à conserver une liste de courses pour vous. Si vous souhaitez faire passer Alexa au niveau supérieur, ajoutez des appareils intelligents à votre maison.

Cet ensemble associe l’une des meilleures lampes intelligentes à l’une des meilleures offres de maison intelligente pour vous permettre de démarrer sans aucun problème. Cette lumière intelligente Sengled est dotée de la possibilité de programmer l’éclairage, la gamme complète de couleurs et, bien sûr, les commandes vocales avec votre nouveau haut-parleur intelligent Echo Dot. Amazon facilite plus que jamais l’ajout de son merveilleux assistant vocal numérique à votre maison tout en simplifiant l’éclairage de votre maison en insérant une lumière intelligente avec son haut-parleur intelligent.

