Demaryius Thomas, ancien joueur des Denver Broncos, décède à 33 ans

10/12/2021 à 10h40 CET

Demaryius Thomas, ancien joueur de la NFL et vainqueur d’un Super Bowl avec les Broncos de Denver, est décédé jeudi à l’âge de 33 ans à Roswell (Géorgie, États-Unis).

« Nous sommes dévastés et le cœur brisé par le décès soudain et tragique de Demaryius Thomas », ont déclaré les Broncos dans un communiqué.

Le journal Atlanta Journal-Constitution a indiqué que selon des sources policières de Roswell, l’ancien joueur a été retrouvé mort à son domicile. « Les informations préliminaires sont que sa mort est due à un problème médical et nos enquêteurs n’ont aucune raison de penser le contraire », a déclaré le porte-parole de la police Tim Lupo dans un e-mail collecté par The Atlanta Journal-Constitution.

Après avoir mis en évidence À l’époque où il était collégial avec Georgia Tech, Thomas a joué de 2010 à 2018 en tant que receveur large pour les Broncos, avec qui il a remporté la saison du Super Bowl 2015. en battant les Panthers de la Caroline.

Il a brillé en son temps dans les Broncos sous les ordres du quarterback Peyton effectif et a été choisi quatre fois pour le Pro Bowl (le All-Star de la NFL). Après son passage dans les Broncos, Thomas a également joué pour les Texans de Houston et les Jets de New York avant de prendre sa retraite en 2019..

Les Broncos ont décrit aujourd’hui Thomas comme « l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de cette franchise » et ont déclaré que son empreinte s’étendait au-delà du terrain en raison de son implication sociale et de son travail communautaire. « Nous avons perdu un joueur incroyable et une personne spéciale« , ont ajouté les Broncos.

Pour sa part, Manning a déclaré que « Thomas était une meilleure personne qu’un joueur, même s’il était un joueur du Temple de la renommée ». « Cela vous dit à quel point il était une bonne personne. Il a traité mes enfants comme s’ils étaient les siens », a-t-il déclaré avant de souligner qu’il était « absolument dévasté » par la mort de Thomas.

La NFL a également pleuré dans une note « la perte tragique » de l’ancien joueur et a adressé ses condoléances à sa famille et à ses proches.