Demaryius Thomas pleuré par ses amis Eric et Jessie James Decker

Eric Decker et Jessie James Decker ont été bouleversés d’apprendre la nouvelle du décès de l’ancien receveur de la NFL Demaryius Thomas. Eric et Jessie se sont chacun rendus sur Instagram pour rendre hommage à leur ami. Eric, un ancien receveur de la NFL, a été le coéquipier de Thomas pendant quatre saisons lorsqu’ils étaient avec les Broncos de Denver.

« Nous nous sommes rencontrés en Arizona avant le repêchage de la NFL 2010 », a écrit Eric. « J’ai été séduit par sa présence. Peu de jeunes de 20 ans construits comme lui. Je me remettais d’une importante opération du pied et je me débattais. Je me sentais seul et faible. Demaryius a malheureusement subi une fracture de Jones au milieu de son entraînement (peu de temps après il est arrivé). Il a été opéré et s’est retrouvé à côté de moi en cure de désintoxication tous les jours. Nous nous sommes instantanément liés à cela. Se sont appuyés l’un sur l’autre pour garder le cap – et la même chose avec d’autres lacunes dans nos vies. Il était le frère que j’ai toujours voulu. «

Jessie est devenue très émue lorsqu’elle a appris la mort de Thomas. « Quand nous avons reçu l’appel hier soir, je suis tombé à genoux et je ne pouvais pas le croire », a écrit Jessie. « Je ne pense pas avoir jamais pleuré aussi fort de ma vie et les larmes ne s’arrêteront pas. Je n’ai jamais vu Eric comme ça auparavant, son cœur est en morceaux. Nous aimions Demaryius comme s’il faisait partie de la famille. Le la relation qu’il avait avec Eric était belle et spéciale. Son cœur, son sourire contagieux, sa gentillesse, son âme. Eric et Demaryius étaient vraiment comme des frères et tous ceux qui étaient autour d’eux pouvaient sentir à quel point leur amitié était spéciale sur et en dehors du terrain.

« Je ne sais pas si nous allons vraiment guérir de celui-ci. Je chérirai les beaux souvenirs que nous avons tous eus ensemble à Denver et je sais qu’il nous regardera tous du ciel. …DT nous t’aimons tellement et nous sommes reconnaissants pour les années que nous avons passées ensemble. Vous nous manquerez. «

Thomas est décédé à son domicile de Roswell, en Géorgie, la semaine dernière à l’âge de 33 ans. La cause du décès n’a pas été annoncée, mais la police a déclaré que sa mort était attribuée à un « problème médical ». Thomas a joué pour les Broncos de 2010 à 2018 avant de passer du temps avec les Houston Texans, les New England Patriots et les New York Jets. Au cours de sa carrière, Thomas a été sélectionné pour jouer dans le Pro Bowl à quatre reprises, a fait partie de la deuxième équipe All-Pro à deux reprises et a aidé les Broncos à remporter le Super Bowl en 2015.