Demaryius Thomas, receveur des Denver Broncos, décédé à 33 ans

Triste nouvelle pour les fans de la NFL. Selon plusieurs informations, Demaryius Thomas, ancien des Broncos de Denver, est décédé à l’âge de 33 ans. Miles Garrett, un producteur de FOX 5 à Atlanta, a confirmé la nouvelle dans un communiqué sur Twitter. « Je viens d’envoyer un e-mail à l’entraîneur de poste Demaryius Thomas alors qu’il était au lycée de West Laurens – Jeff Clayton », a-t-il écrit en partie. « Il me dit que les rumeurs sont vraies. L’ancien receveur de Georgia Tech et des Broncos est décédé à l’âge de 33 ans.

Thomas a joué avec Georgia Tech avant d’être repêché en 2010 au premier tour. Il s’est avéré être le premier récepteur large à être sélectionné cette année-là. Thomas a eu une carrière impressionnante. En tant que Bronco, il a remporté cinq Pro Bowls consécutifs et remporté le Super Bowl 50 contre les Panthers de la Caroline. Thomas a également joué pour les Houston Texans, les New England Patriots et les New York Jets.

Je viens d’envoyer un e-mail à l’entraîneur de poste Demaryius Thomas alors qu’il était à West Laurens High School – Jeff Clayton. Il me dit que les rumeurs sont vraies. L’ancien receveur de Georgia Tech et des Broncos est décédé à l’âge de 33 ans. pic.twitter.com/WnmVfm1ln2 – Miles Garrett (@MilesGarrettTV) 10 décembre 2021

Le journaliste sportif Vic Lomarbdi a également rendu compte du décès de Thomas. Je viens d’avoir confirmation également. Demaryius Thomas est décédé. L’un des humains les plus gentils que j’aie jamais rencontrés. JAMAIS », a-t-il tweeté.

Malgré sa célébrité dans la NFL, comme de nombreux athlètes, il a eu une enfance troublée. Il a grandi en Géorgie. Pendant sa jeunesse, la police a fait une descente dans sa maison d’enfance. Sa mère et sa grand-mère ont été arrêtées pour distribution de crack. La mère de Thomas a été condamnée à 20 ans de prison, tandis que sa grand-mère a été condamnée à perpétuité. À la suite de leurs peines de prison, Thomas a été élevé avec sa tante et son oncle.

Sous la présidence de Barack Obama, les peines de sa mère et de sa grand-mère ont été commuées. La mère de Thomas l’a vu jouer au football pour la première fois en 2016.

Les fans pleurent la perte de la jeune vie de Thomas. « J’ai le cœur brisé. Demaryius Thomas est mon Denver Broncos WR préféré de tous les temps. Vous avez joué avec cœur, passion, force et un guerrier. Vous vous souciez de chaque personne que vous avez rencontrée. Le coéquipier parfait. Je vous aime DT. RIP », un l’utilisateur a écrit. « Je ne sais pas quoi dire pour le moment. Une nouvelle absolument déchirante concernant le décès de Demaryius Thomas. Mec était une légende absolue », a tweeté un autre.