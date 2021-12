Demaryius Thomas sera honoré lors du match Broncos-Lions

Les Broncos de Denver ont annoncé qu’ils rendront hommage à l’ancien receveur vedette Demaryius Thomas lors du match de dimanche après-midi contre les Lions de Detroit.

L’entraîneur-chef Vic Fangio a déclaré vendredi qu’il y aurait une minute de silence d’avant-match et un hommage vidéo. Les joueurs des Broncos porteront également le numéro 88 de Thomas sur leur casque.

Demaryius Thomas (88) des Broncos de Denver est présenté avant un match à Mile High à Denver, Colorado, le 1er octobre 2018. (Eric Lutzens/The Denver Post via .)

Thomas a été retrouvé mort dans sa maison de Géorgie jeudi soir.

« Les informations préliminaires sont que sa mort résulte d’un problème médical, et nos enquêteurs n’ont actuellement aucune raison de croire le contraire », a déclaré l’officier Tim Lupo, responsable de l’information publique pour le service de police de Roswell, en Géorgie.

Avant de devenir pro, Thomas a mené une carrière fantastique chez Georgia Tech. Au cours de sa saison junior, Thomas a réussi 46 attrapés pour 1 154 verges et huit touchés. Thomas a été repêché par les Broncos avec le choix n ° 22 au classement général en 2010.

Le receveur large des Denver Broncos Demaryius Thomas court pour un touché gagnant en prolongation lors d’un match éliminatoire de l’AFC contre les Steelers de Pittsburgh à Denver, Colorado, le 8 janvier 2012. (REUTERS/Mark Leffingwell)

L’un des faits saillants de sa carrière est survenu lors des séries éliminatoires de 2012 lorsque lui et l’ancien quart-arrière des Broncos Tim Tebow se sont connectés pour une passe de touché gagnante pour bouleverser les Steelers de Pittsburgh lors d’un match éliminatoire de l’AFC. Denver avait une fiche de 8-8 cette saison et les Steelers avaient une fiche de 12-4.

De 2012 à 2016, Thomas a récolté plus de 1 000 verges sur réception chaque saison. Il est rapidement devenu la cible principale de Peyton Manning lorsque le Temple de la renommée a rejoint les Broncos en 2012. La connexion a rapidement élevé les Broncos au rang des meilleures équipes de la NFL, et a abouti à un titre au Super Bowl et à une autre apparition au Super Bowl.

Demaryius Thomas des Broncos de Denver s’échauffant avant un match contre les Cardinals de l’Arizona au State Farm Stadium le 18 octobre 2018 à Glendale, Arizona (Joe Amon/The Denver Post via .)

Thomas a également joué pour les Texans de Houston et les Jets de New York. Il a réussi 724 attrapés pour 9 763 verges et 63 touchés au cours de sa carrière.

Thomas a annoncé sa retraite de la NFL en juin 2021.

Ryan Gaydos de Fox News a contribué à ce rapport.