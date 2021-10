Demba Ba n’a pas apprécié le glissement de Steven Gerrard lorsque Chelsea a endommagé la candidature au titre de Liverpool, mais révèle le discours de l’équipe de Jose Mourinho avant le choc de la Premier League

L’ancien attaquant de Chelsea Demba Ba n’a pas apprécié le moment où il a marqué à Anfield lorsqu’il a profité du glissement de Steven Gerrard qui a mis fin aux rêves de titre de Liverpool en 2014.

Les Blues ont remporté une victoire 2-0 fin avril, ce qui a mis fin brutalement à la série de 16 matches sans défaite de Liverpool en championnat.

Gerrard a glissé contre Chelsea et Ba a capitalisé

Suarez était inconsolable en 2014 après le match nul 3-3 avec Palace

Une semaine plus tard, les Reds ont capitulé et ont vu une avance de 3-0 contre Crystal Palace disparaître en 11 minutes pour presque remettre le titre à Manchester City et laisser l’attaquant Luis Suarez en larmes.

«Je n’ai réalisé à quel point c’était un gros problème quelques années plus tard, quand les gens en parlaient encore. Ils en parlent encore ! C’était traumatisant pour eux », a déclaré Ba à ..

« Mais nous n’avons pas apprécié le fait d’avoir tué leur rêve, nous avons simplement apprécié de gagner. »

Alors avait-il de la sympathie pour les Kopites du monde entier et pour le capitaine Gerrard ?

Mourinho était déterminé à battre Liverpool et à prouver à l’Angleterre que Chelsea était la meilleure équipe

« Non, pas vraiment », a-t-il poursuivi. « Parce que c’est le jeu. Vous faites des erreurs et les autres en profitent. Ce que Steven Gerrard a fait pour le monde du football est formidable.

«Mais c’est la vie, malheureusement. Toutes les histoires ne peuvent pas se terminer par des contes de fées.

Le joueur de 36 ans a également rappelé le discours d’équipe de Jose Mourinho avant le coup d’envoi.

« Je me souviens de Jose disant : ‘Ils pensent que nous sommes une équipe de Mickey Mouse ! Mais nous allons leur montrer ! Et nous sommes sortis nous battre.

« J’étais contre Martin Skrtel et Mama [Mamadou Sakho] et j’ai joué un jeu incroyable.

« Je me sentais comme à Newcastle. C’est le jeu qui a changé le point de vue de Jose sur moi, je pense.

L’ancien international sénégalais a connu une période torride à Stamford Bridge et n’a pas pu reproduire sa forme de buteur de ses jours à Newcastle.

L’aventure de Ba en Premier League a commencé à West Ham en 2011 et il a terminé meilleur buteur du club après sa relégation en championnat.

Newcastle s’est intéressé et a obtenu ses services, formant un excellent partenariat avec Papiss Cissé, marquant 29 buts en 58 apparitions.

Il a ensuite rejoint Chelsea en 2013 – marquant 14 fois en 51 apparitions en deux saisons – mais n’a remporté aucun trophée alors que les Blues avaient du mal à tirer parti de leur triomphe en Ligue des champions en 2012.

Son but controversé contre Liverpool s’est avéré être son dernier but dans l’élite anglaise et a quitté Chelsea pour rejoindre Besiktas, suivi de Shanghai Shenhua et Istanbul Basaksehir.

