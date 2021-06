Dembélé, blessé, n’a tenu qu’une demi-heure avec la France

19/06/2021 à 17h14 CEST

Mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps. Au-delà du revers que fut le 1-1 face à la Hongrie lors de la deuxième journée de l’Eurocup, l’entraîneur a perdu Ousmane Dembélé sur blessure. Il faudra voir dans les prochaines heures ce qu’il a et s’il reste en inconfort ou s’il y a une casse. La fin du Barça est repartie avec des échantillons de douleur et affligé à l’arrière de la cuisse droite.

Vous ne pouviez pas vraiment apprécier quand le mal était fait. Dembélé avait été remplaçant mais avec le 1-0 adverse après le but de Fiola en première mi-temps, Deschamps a choisi d’entrer sur le terrain à la 57e minute. C’était le premier changement d’entraîneur et dès son départ le footballeur du Barça a donné de l’électricité à l’attaque ‘bleu’, un peu coincé jusqu’à présent.

Pratiquement dans le premier il avait déjà envoyé une balle au poteau et son déséquilibre à droite a beaucoup contribué à la France, qui a fini par faire match nul grâce à Griezmann. Le marqueur ne bougerait plus, mais Dembélé n’a pas pu aider dans les dernières mesures.

Lemar est entré dans l’herbe à la 87e minute et l’a fait pour un Ousmane qui s’est retiré dans les tribunes avec des symptômes de douleur et montrant qu’il souffrait d’inconfort à l’arrière de sa cuisse droite. Son corps est connu à la perfection après plusieurs années de blessures et il aura ressenti quelque chose de devoir s’arrêter dans son élan. La blessure jette encore plus de doutes sur sa fiabilité physique en plein bras de fer pour son renouvellement avec le Barça. Fin du contrat en 2022.