Dembele décroche la première amende à Barcelone sous Xavi ?

Ousmane Dembele serait devenu le premier joueur à enfreindre les règles du nouvel entraîneur Xavi à Barcelone et pourrait se voir infliger une amende.

Le Français s’est présenté à l’entraînement à 8h33, ce qui est assez tôt mais toujours trois minutes de retard selon les nouvelles règles de Xavi, rapporte ESPN.

On pense que Xavi veut que ses joueurs s’entraînent 90 minutes avant le début de la session afin qu’ils puissent se préparer et prendre leur petit-déjeuner en premier.

Dembele pourrait donc devenir le premier joueur sous la nouvelle direction à être condamné à une amende à moins que Xavi ne veuille le laisser partir cette fois.

Bien sûr, le Français n’est pas étranger au retard. Il y a eu de nombreux rapports sur ses mauvaises habitudes de chronométrage et de hors-terrain plus tôt dans sa carrière à Barcelone.

Gerard Pique a même parlé de la situation après que Dembele ait été exclu de l’équipe de Barcelone après avoir raté l’entraînement en 2018.

« Nous étions aussi jeunes et nous avons aussi commis des erreurs », a-t-il déclaré. « Par expérience, nous devons l’aider à comprendre que le football est un travail de 24 heures et qu’il doit vivre en conséquence. Je suis convaincu qu’il va s’améliorer à cet égard et que des décisions comme celle que l’entraîneur a prise l’aideront.

Origine | COMME