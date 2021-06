Dembele dit qu’il n’est pas pressé de renouveler son contrat à Barcelone

La situation de Barcelone et Ousmane Dembele est l’une des plus compliquées du football. Le Français a un contrat qui expire en 2022 et il n’a pas encore signé de renouvellement avec le club.

Dembele n’est apparemment pas pressé de signer un nouveau contrat avec le club. Le jeune veut parier sur lui-même et il a discuté de cette décision avec L’Equipe cette semaine.

« Je ne sais pas, nous verrons. Nous rencontrerons le Barça. J’ai encore le temps, il n’y a pas d’urgence [for me] ou pour eux, nous verrons ce qui se passe. Premièrement, je suis complètement concentré sur les Championnats d’Europe avec la France et ensuite je vais partir en vacances. La saison a été longue. » Dembélé | La source

Barcelone ne voudra pas qu’il marche gratuitement l’été prochain, il y aura donc probablement une certaine traction à ce sujet dans les semaines à venir. Sinon, ils seront obligés de faire un pas dans la fenêtre de transfert d’hiver.