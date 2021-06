Dembélé et Coutinho, direction la Juve et Everton dans un effet domino ?

04/06/21 à 20:39 CEST

La danse des transferts semble grandir chaque jour, surtout si l’on observe ce qui se passe au Camp Nou. À Barcelone, comme l’a assuré Joan Laporta, les mouvements sont constants et Il s’est déjà présenté à Kun Agüero et a annoncé la signature d’Eric García pour la saison prochaine. Maintenant, il reste de nombreuses opérations à régler dont de nombreux clubs en Europe sont en attente.

L’un des cas les plus marquants est celui d’Ousmane Dembélé. L’ailier français a figuré sur la liste des joueurs les plus susceptibles d’obtenir de l’argent lors d’un transfert, avec l’option de la Juventus comme étant la mieux évaluée. Que Dembelé se retrouve à Turin est payé pour 2,50.

Ni PSG ni Arsenal pour Dembelé

Selon les parieurs sur Betfair, ce qui est plus probable est leur permanence avec un quota de 1,91 par euro misé. Le pourcentage s’élève à une probabilité de 31 % et constitue l’alternative la plus appréciée de toutes. Quasiment écartés ils semblent les parcours d’Arsenal ou du PSG. Que Dembélé signe pour le club londonien, hors d’Europe, est payé en plusieurs fois 6.00, alors qu’il finit au PSG, il s’éloigne déjà de 9.00.

Que Pedri soit celui qui a joué le plus de matchs (52 sur 54) battant De Jong (51) et Griezmann (51) en dit long sur le changement de génération à Barcelone. C’est là qu’entre le rôle de plus en plus secondaire de Coutinho pour le futur projet culé de la campagne 2021-2022.

Ancelotti quitte Everton avec un projet ouvert

Le départ de Carlo Ancelotti au Real Madrid enflamme un nouveau projet à Everton avec la nécessité de nourrir de nouveaux visages pour le club de Liverpool. Coutinho, qui a joué pour l’éternel rival du Toffee, génère un impact important en finissant par être signé par Everton. Que Coutinho soit embauché, le club de Goodison Park est payé pour 3.00, l’option la plus envisageable s’il ne reste pas au Camp Nou, selon les parieurs de Betfair.

Il faut aussi prendre en compte que le travail de Coutinho et Dembélé peut grandement conditionner leur valeur une fois l’Eurocup et l’America’s Cup terminées. Que le Brésilien continue à Barcelone est répertorié à 1,73.

