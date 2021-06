Dembélé, faible contre le Portugal

20/06/2021 à 22:35 CEST

Les bonnes nouvelles n’arrivent pas pour le Barça. Si l’entité azulgrana attendait revaloriser Dembélé dans l’Eurocup actuelle, il semble que ça ne sera pas facile. Tout pourrait avoir tordu au premier changement. Ousmane il ne pourra pas jouer une minute contre le Portugal, mais il n’est pas encore exclu pour les huitièmes de finale.

L’attaquant du Barça est entré à la 57e minute du match contre la Hongrie, et malgré un départ plein d’espoir, dans lequel il a finalement envoyé un ballon au poteau il a été revu penaud à cause d’un nouveau revers sous forme de blessure. A trois minutes de la 90e, il a dû être remplacé, souffrant de gêne au niveau du tendon rotulien du genou. Rien à voir avec la blessure qu’il a subie avec le Barça lors de la saison 2019-2020, qui l’a éloigné des terrains pendant plus de six mois. C’était donc un déchirure du biceps fémoral ce qui l’obligea à passer par l’infirmerie.

Plus d’essais

L’entraîneur français, Didier Deschamps, bien qu’ayant dû le remplacer, était persuadé que la blessure n’était pas grave : « Il va falloir faire tests pour déterminer votre blessure. Il semble être dans le tendon du genou. En principe ce ne sera rien de grave, mais le staff médical doit vérifier & rdquor;, a assuré Deschamps à Téléfoot.

Pendant ce temps, Dembélé ne s’est pas entraîné lors de la séance du dimanche, car ses compatriotes Varane et Pavard non plus. De son côté, Mbappé était absent au début, mais il s’est ensuite entraîné normalement.

Maintenant, le Portugal

Pendant ce temps, l’aussi attaquant du Barça, Antoine Griezmann, a mis en garde contre la difficulté du dernier match phase de groupes : « Le Portugal est une équipe exceptionnelle, à laquelle ce ne sera pas facile de gagner. Nous allons devoir travailler le jeu pour voir comment nous pouvons leur faire du mal & rdquor ;. De plus, il a également mis en lumière le moment d’une de ses stars, Cristiano Ronaldo: “C’est une source d’inspiration pour tout le monde. Il est extraordinaire ce qu’il essaie de faire à 36 ans & rdquor;, a admis la star française.