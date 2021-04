Dembele maintient Barcelone sur la bonne voie dans la course au titre

Ne détestez-vous pas simplement les jeux après les pauses internationales?!

Presque sans faute, le Barça semble avoir du mal dans les matchs qui viennent juste après, quels que soient les adversaires.

Peut-être qu’il y avait aussi un peu trop de complaisance de l’équipe étant donné que Valladolid avait du mal et avec 12 joueurs pour diverses raisons, cela allait être une promenade dans le parc, n’est-ce pas …

Comme nous l’avons vu tant de fois auparavant, Cadix étant le meilleur exemple, le Barça a du mal à décomposer des équipes qui placent 10 hommes derrière le ballon et qui ressortent ensuite sur la contre-attaque.

Pour être juste envers les visiteurs du Camp Nou lundi soir, ils auraient probablement pu être un objectif pour le bien eux-mêmes à différents moments au cours des 90 minutes.

Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via .

Il s’est avéré qu’un objectif était tout ce qu’il fallait pour que les Catalans prennent les trois points, et quel moment pour Ousmane Dembele de frapper.

On ne sait pas à ce stade à quel point cet objectif sera important, mais il aura certainement donné à l’équipe l’ascenseur dont elle avait besoin avant El Clasico.

Avoir le luxe du reste de la semaine sans aucun souci alors que le Real Madrid doit s’attaquer au marteau et aux pinces en Ligue des champions contre Liverpool ne peut être sous-estimé.

Le Barça devra cependant avoir Dembele en bien meilleure forme samedi s’il veut remporter une première victoire au Clasico depuis un certain temps.

Contre Valladolid, nous avons vu toute la gamme de ce dont le Français est capable. Rythme, puissance, précision et menace avec les deux pieds.

Photo par Alex Caparros / .

De manière exaspérante, les tirs inutiles, les allées sans issue et les passes paresseuses étaient également à l’honneur et c’est une merveille que Ronald Koeman ne l’ait pas remplacé, il était si pauvre dans les 20 dernières minutes.

Tout cela sera oublié à cause de ce moment glorieux dans la dernière minute du temps normal.

C’est assez incroyable de penser que la course au titre est entre les mains du Barça, compte tenu de leur situation après 10 matchs de la saison … le pire début de campagne en trois décennies.

Si rien d’autre, cette saison a vraiment montré à tout le monde qu’une campagne de championnat est un marathon et non un sprint, et le Barça est absolument l’équipe en forme au bon moment.

Ils ne gagneront peut-être rien, mais ils auront fait un sacré bon coup, et en tant que supporters de football, c’est tout ce que vous pouvez demander à votre équipe.