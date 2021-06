Dembele promet de “revenir encore plus fort” après le dernier revers de blessure

L’attaquant de Barcelone Ousmane Dembele a juré de revenir encore plus fort après avoir subi une autre blessure grave.

Les géants catalans ont confirmé mardi que le joueur de 24 ans devait subir une intervention chirurgicale sur une “luxation du tendon du biceps au genou droit”.

Les premiers rapports suggèrent que Dembele sera absent pendant quatre mois, bien qu’il y ait des craintes dans le pire des cas, il pourrait manquer six mois et ne pas revenir avant janvier 2022.

Dembele a réagi à la nouvelle avec une publication sur les réseaux sociaux où il a offert une mise à jour et a envoyé ses meilleurs vœux à la France pour le reste du tournoi Euro 2020.

« Bonjour à tous, Comme vous l’avez peut-être lu ou entendu ici et là, il est temps pour moi de quitter l’équipe de France. C’est juste un au revoir comme on dit ! Je reviendrai encore plus fort comme je l’ai toujours fait. Les épreuves me font grandir. Les semaines que nous avons passées à nous entraîner et à nous dépasser nous ont unis comme jamais auparavant. Ce groupe est fort et je le sais. Nous nous connaissons tous ! A ce jour je deviens donc, avec vous, le premier supporter des Bleus !

Le temps de Dembele à Barcelone a été gâché par des blessures et le dernier revers survient à un moment délicat avec l’attaquant hors contrat l’année prochaine. On ne sait pas ce qui se passera ensuite, mais il semble probable qu’il renouvellera pour le moment afin que le Barça évite la possibilité qu’il boitille gratuitement en 2022.