Dembélé revient en équipe de France

18/03/2021 Activé à 15:56 CET



Le Barcelonista Ousmane Dembelé, le joueur de l’Atlético de Madrid Thomas Lemar et le Madridista Ferland Mendy reviennent en équipe de France pour les trois prochains matches internationaux, le dernier avant le Championnat d’Europe. L’entraîneur, Didier Deschamps, a également appelé jeudi le jeune milieu de terrain de Tottenham Tanguy Ndombélé, mais l’attaquant du Betis Nabil Fekir tombe.

La France disputera trois matches de qualification pour la Coupe du monde 2022, le premier à domicile et deux sur la route: le 24e contre l’Ukraine à Saint-Denis, le 28e contre le Kazakhstan et le 31e contre la Bosnie-Herzégovine. Sur la liste, sur 26 joueurs, trois de plus qu’il ne pourra convoquer pour le Championnat d’Europe, il y a aussi les joueurs du Barça Clément Lenglet et Antoine Griezmann, et le défenseur du Real Madrid Raphael Varane.

Deschamps a expliqué que son choix pour les 23 qui joueront le Championnat d’Europe « n’est pas fermé » et que tout dépendra de la performance des joueurs de leurs clubs, bien qu’il reconnaisse que ceux qui vont habituellement en équipe nationale ont un certain avantage. . Dans le cas de Dembelé, qui à 23 ans a disputé 21 matches internationaux et a été l’un des vainqueurs de la dernière Coupe du monde, il n’avait pas fait partie de l’équipe nationale depuis novembre 2018, en raison de blessures.

Problèmes de blessure

« Il a eu de nombreuses blessures mais joue régulièrement depuis plusieurs semaines maintenant et a retrouvé ses capacités athlétiques. et son jeu spécial qui fait la différence et marque des buts. C’est vrai qu’il pourrait en mettre plus, il doit gagner en efficacité », a-t-il déclaré. Deschamps, qui a mis en avant sa polyvalence en attaque, a rappelé que Dembelé a toujours été l’un de ses attaquants préférés et que son absence ces derniers mois était due à blessures.

« Il est jeune, il a eu de la malchance avec des blessures, mais sa carrière a commencé très tôt et il a déjà une carrière de haut niveau. Les blessures l’ont beaucoup ralenti, il doit gagner en maturité et avoir plus de chance avec les blessures. Ce qu’il fait aujourd’hui, il l’a fait il y a quelques années, il ne faut pas oublier qu’il était champion du monde », a-t-il déclaré.

L’entraîneur a également souligné le changement de tendance de Lemar, un autre ancien champion du monde, qui n’avait pas été rappelé par Deschamps depuis novembre 2019 et qui revient dans l’équipe. « Depuis quelques semaines, il a été plus constant, il a à peine joué et maintenant son niveau de performance est beaucoup plus élevé », a déclaré l’entraîneur, qui a indiqué que l’ancien joueur monégasque, partant régulier cette saison à l’Atlético de Madrid de Cholo Simeone, peut être aligné en tant que milieu offensif ou en tant qu’attaquant.

Deschamps a également salué la polyvalence de Mendy, qui faisait déjà partie de l’équipe nationale en octobre dernier et qui semble s’imposer comme l’un des défenseurs préférés de l’entraîneur. « Il a la capacité de jouer des deux côtés, il a joué quelques matchs avec Madrid à droite, bien qu’il joue beaucoup plus à gauche. Je pense que c’est sa position naturelle », a-t-il commenté.

Camavinga et Koundé, avec les sous-21

Deschamps a souligné que Mendy a beaucoup de concurrence à son poste, bien qu’il ait reconnu que le fait de jouer pour Madrid lui donne une plus grande visibilité médiatique que son principal rival pour le poste, l’ancien joueur de Barcelone Lucas Digne, qui est à Everton. L’entraîneur a également reconnu la reprise de Ndombelé avec son club et s’est félicité du retour après une longue blessure à Paul Pogba, qu’il considérait comme l’un des «poids lourds» du vestiaire.Deschamps a assuré que des joueurs comme Eduardo Camavinga ou Koundé de Séville ne sont pas sur la liste car il a décidé de donner la préférence aux U21, que l’Européen est joué, mais qu’après cette compétition, ils peuvent être convoqués avec l’absolu.

– Annonce de Deschamps:Gardiens de but: Alphonse Areola (Fulham / ING), Hugo Lloris (Tottenham / ING), Mike Maignan (Lille / FRA), Steve Mandanda (Marseille / FRA)

Défenses: Lucas Digne (Everton / ING), Léo Dubois (Lyon / FRA), Lucas Hernandez (Bayern Munich / ALE), Presnel Kimpembe (Paris SG / FRA), Clément Lenglet (Barcelone / ESP), Ferland Mendy (Real Madrid / ESP) )), Benjamin Pavard (Bayern Munich / ALE), Raphaël Varane (Real Madrid / ESP), Kurt Zouma (Chelsea / ING)

Milieux de terrain: N’Golo Kanté (Chelsea / ING), Tanguy Ndombélé (Tottenham / ING), Paul Pogba (Manchester United / ING), Adrien Rabiot (Juventus Turin / ITA), Moussa Sissoko (Tottenham / ING)

Les attaquants: Wissam Ben Yedder (Monaco / FRA), Kingsley Coman (Bayern Munich / ALE), Ousmane Dembelé (Barcelone / ESP), Olivier Giroud (Chelsea / ING), Antoine Griezmann (Barcelone / ESP), Thomas Lemar (Atlético de Madrid) , Anthony Martial (Manchester United / ING), Kylian Mbappé (Paris SG / FRA).