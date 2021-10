Dembele souhaite rejoindre Newcastle gratuitement, Chelsea confirme l’intérêt de Haaland, Liverpool vise une star allemande de 40 millions de livres sterling

La saison de Premier League n’a peut-être lieu qu’en octobre, mais cela ne signifie pas que les clubs ne planifient pas leurs transactions de transfert pour la fenêtre à venir.

Il ne reste qu’un peu plus de deux mois avant l’ouverture du marché de janvier et avec des équipes réfléchissant à la façon dont elles ont lancé la campagne, il semble qu’un certain nombre d’entrées et de sorties soient déjà en cours.

Les nouveaux propriétaires de Newcastle, dirigés par Amanda Staveley, sont occupés à préparer des plans de transfert

Les joueurs feront également le point sur leur situation actuelle avec un manque de temps de jeu ou une reprise de forme les amenant peut-être à contacter leurs agents avant un éventuel déménagement.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Ousmane Dembélé

L’ailier de Barcelone Ousmane Dembele serait prêt à rejoindre Newcastle l’été prochain.

L’international français de 24 ans a rejoint le Barça dans le cadre d’un contrat de 117 millions de livres sterling en 2017, mais n’a pas réussi à avoir un réel impact en Espagne.

Son contrat expirera en juin prochain et Goal rapporte qu’il est intéressé à déménager gratuitement à Newcastle.

On dit que Dembele évalue ses options concernant son avenir et que les Toon sont « parmi les meilleurs candidats pour sa signature ».

Des rapports en Espagne ont récemment affirmé que le camp de Dembele avait déjà eu des pourparlers avec Newcastle et qu’un accord potentiel de 250 000 £ par semaine sur cinq ans pourrait être sur la table.

GETTY

Dembele pourrait rejoindre Newcastle gratuitement l’été prochain Erling Haaland

Thomas Tuchel a confirmé que Chelsea cherchait à signer la superstar du Borussia Dortmund Erling Haaland.

L’attaquant de 21 ans a marqué 70 buts en seulement 69 matchs pour l’équipe de Bundesliga.

Les goûts de Manchester United, du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et de Barcelone suivent tous les progrès de Haaland.

Et maintenant, Chelsea est également enthousiaste.

Tel que rapporté par The Sun, le patron des Blues Tuchel a déclaré: « Nous avons parlé de Haaland à quelques reprises également dans la fenêtre de transfert. Cela semblait irréaliste et impossible à faire.

« Bien sûr, nous parlons régulièrement de lui car c’est un joueur fantastique et un profil à Dortmund, qui est un grand rival pour nous en Ligue des champions. »

Tuchel a également laissé entendre que Chelsea souhaitait lier Haaland à Romelu Lukaku en haut.

Il a ajouté : « Signer Haaland avec Lukaku ? Je n’ai aucun problème à en parler. Voyons ce qui se passera les semaines prochaines.

Haaland aura une clause libératoire de 64 millions de livres sterling à la fin de cette saison, une bonne affaire dans le climat actuel.

Le patron de Chelsea, Tuchel, a confirmé qu’il souhaitait signer Haaland Karim Adeyemi

Liverpool devra payer jusqu’à 40 millions de livres sterling s’il veut conclure un accord pour Karim Adeyemi.

Des rapports en Allemagne pensent que le Borussia Dortmund et le RB Leipzig sont également friands du talent du Red Bull Salzburg.

Le joueur de 19 ans est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus excitants du football mondial et a prouvé sa qualité dans les compétitions nationales et européennes ce trimestre.

Adeyemi a marqué huit fois en 10 matches de Bundesliga autrichienne, tout en marquant deux fois sur deux en Ligue des champions.

.

Karim Adeyemi a commencé la saison en feu et a même marqué pour ses débuts en Allemagne Kieran Trippier

L’arrière latéral anglais a ouvert la porte à un retour potentiel en Premier League.

Selon The Mirror, le joueur de 31 ans est prêt à retourner en Angleterre alors que son avenir continue d’être discuté.

La star de l’Atletico Madrid était fortement liée à un déménagement à Manchester United au cours de l’été, mais aucun déménagement n’a eu lieu.

Tierney a été un habitué de Diego Simeone ce trimestre et a commencé le match avec Liverpool mardi soir et pourrait encore revenir au football anglais où il a joué pour la dernière fois pour Tottenham avant de déménager en Espagne.

.

Trippier a aidé l’Atletico à battre le Real Madrid et Barcelone au titre de la Liga la saison dernière Anwar El Ghazi

La star d’Aston Villa suscite l’intérêt des géants italiens Roma, selon Football Insider.

Anwar El Ghazi a eu du mal à trouver des opportunités en équipe première sous la direction de Dean Smith ce trimestre, mais a tout de même réussi trois buts en cinq apparitions dans toutes les compétitions.

Cependant, il semble que Jose Mourinho envisage un mouvement potentiel pour l’emmener du côté italien.

Les rapports affirment que Villa serait ouverte à un déménagement mais devrait payer environ 18 millions de livres sterling pour conclure l’accord.

. ou concédants de licence

Anwar El Ghazi était également un artiste remarquable pour les hôtes de la Villa Park Mohamed Salah

La star de Liverpool Mohamed Salah exigerait 400 000 £ par semaine pour signer une prolongation de contrat à Anfield.

L’attaquant égyptien de 29 ans a encore 20 mois sur son contrat actuel.

Il est en pourparlers sur une prolongation depuis un certain temps, mais aucun accord n’a été trouvé, ce qui a donné de l’espoir à des joueurs comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Le Telegraph rapporte que Salah est prêt à signer de nouveaux termes, mais seulement s’il peut doubler son salaire actuel et devenir le meilleur revenu de la Premier League.

Pendant ce temps, The Mirror rapporte que Ramy Abbas, l’agent de Salah, s’est rendu en Angleterre pour des entretiens avec la hiérarchie de Liverpool cette semaine.

.

Mo Salah veut 400 000 £ par semaine pour rester à Liverpool Raheem Sterling

Manchester City serait disposé à vendre Raheem Sterling si une offre supérieure à 65 millions de livres sterling est déposée.

Marca rapporte que l’attaquant anglais de 26 ans est sur le radar de Barcelone, mais il faudrait une offre lourde pour convaincre City de le laisser partir.

Sterling, qui a lutté pour un temps de jeu constant sous Pep Guardiola récemment, a déclaré qu’il envisagerait de quitter l’Etihad et de déménager à l’étranger.

Il a dit : « S’il y avait la possibilité d’aller ailleurs [to play more regularly], je serais ouvert à cela en ce moment.

« Comme je l’ai dit, le football est la chose la plus importante pour moi – des défis que je me suis fixés depuis mon plus jeune âge et des rêves également de jouer à l’étranger.

« En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c’est la Premier League et j’ai toujours eu quelque chose en bas [in me] que peut-être un jour j’aimerais jouer à l’étranger pour voir comment je relèverais ce défi »

.

Raheem Sterling est un joueur avec de vraies questions autour de son futur Jules Kounde

Chelsea serait prêt à faire une nouvelle offre de 50 millions de livres sterling pour la star de Séville Jules Kounde.

Les champions d’Europe sont toujours à la recherche d’un nouveau défenseur après le déménagement de Kurt Zouma à Londres, son rival West Ham au cours de l’été.

Ils ont essayé sans succès d’atterrir à Koundé l’été dernier, mais Sport Italia affirme que les Bleus reviendront avec une nouvelle offre en janvier.

Pendant ce temps, The Sun affirme que Burnley espère signer le milieu de terrain de Chelsea Ross Barkley en janvier.

Le joueur de 27 ans est un joueur marginal à Stamford Bridge et pourrait être en mouvement cet hiver.

.

Chelsea a tenté de signer Kounde au cours de l’été Robert Lewandowski

L’agent de l’attaquant du Bayern Munich aurait affirmé que Manchester City était une « destination possible » pour le capitaine polonais.

Le média allemand Sport Bild affirme que le représentant de Lewandowski, Pini Zahavi, pense que déménager à l’Etihad est une possibilité.

Le joueur de 33 ans, qui reste sous contrat au Bayern jusqu’à l’été 2023, a déjà exprimé son intérêt pour un transfert en Premier League.

City reste quant à lui à la recherche d’un nouvel attaquant après les échecs de Harry Kane et Cristiano Ronaldo lors de la dernière fenêtre de transfert.

.

Lewandowski a déjà sept buts en sept matches avec le Bayern cette saison Tariq Lamptey

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a une liste de souhaits de défenseurs anglais qu’il souhaite cibler, selon le média espagnol Fichajes.

L’Espagnol devrait être après Lamptey de Brighton, 21 ans, James Justin de Leicester City, 23 ans, et Max Aarons, 21 ans de Norwich.

Arteta a dépensé 50 millions de livres sterling pour l’international anglais Ben White cet été tandis que Nuno Tavares a également été signé pour renforcer ses options d’arrière latéral.

. – .

Lamptey est considéré comme l’un des talents anglais les plus brillants du monde