Démêler la chronologie déchirante précédant la mort de Gabby Petito

Le sept. Le 19, des restes humains rapidement identifiés comme appartenant à Petito ont été découverts dans la forêt nationale Bridger-Teton du Wyoming, près du site de Spread Creek. Après une autopsie, le coroner du comté de Teton a statué que sa mort était un homicide.

Un couple de Louisiane a déclaré à CNN quelques jours après la confirmation de la mort de Petito qu’ils avaient vu une “agitation” se produire entre la jeune femme et Laundrie chez Merry Piglets Tex-Mex à Jackson, Wyo., le 27 août. Elle était en larmes. et Laundrie, l’air en colère, se leva de leur table et entra et sortit plusieurs fois du restaurant. Un responsable de l’établissement a également été témoin de l’incident et a appelé le FBI le 11 septembre. 22, a rapporté CNN.

Également le 27 août, les vloggers Kyle et Jenn Bethune ont capturé des images sur leurs GoPro de la camionnette blanche garée dans la zone de camping dispersée de Spread Creek, à environ 40 km du restaurant, entre 18 h et 18 h 30.

“Nous avons pensé qu’ils étaient peut-être en train de faire de la randonnée ou qu’ils se détendaient simplement à l’intérieur”, a déclaré Kyle à CNN.

Le dernier SMS que Schmidt a reçu du téléphone de sa fille le 27 août disait: “Pouvez-vous aider Stan, je continue de recevoir ses messages vocaux et ses appels manqués.” “Stan” était le grand-père de Petito, a déclaré Schmidt, mais elle ne l’a pas appelé ainsi. Le message l’a rendue “inquiète que quelqu’un se trompe avec sa fille”, a noté la chronologie des événements que la police de North Port a compilée pour obtenir un mandat de perquisition pour un disque dur externe trouvé dans la camionnette Ford, qui a été obtenu par NBC 8 News en Floride.

Le mandat indiquait que, dans les communications autrefois fréquentes entre Petito et sa mère avant sa disparition, “il semblait y avoir de plus en plus de tensions entre elle et Laundrie”.

Des centaines de personnes en deuil se sont jointes à la famille de Petito pour lui rendre hommage lors d’une cérémonie en septembre. 26 mémorial à Holbrook, NY D’innombrables autres ont regardé le service diffusé en direct en ligne. Mais il y a encore infiniment plus de questions sur son sort que de réponses.