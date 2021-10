Démêler la débâcle juridique avec Lucas Hernandez du Bayern Munich

Le transfert record du Bayern Munich, le défenseur français Lucas Hernandez, s’est retrouvé en difficulté juridique en affichant plus d’une fois les ordonnances des tribunaux pénaux espagnols. De nombreux observateurs ont été plus qu’un peu surpris lorsqu’un tribunal espagnol a ordonné à Lucas de comparaître devant un magistrat le 19 octobre à Madrid pour parler de sa peine imminente de six mois de prison. Bienveillant, le tribunal lui a offert le pénitencier de son choix.

La question qui préoccupe beaucoup de gens est de savoir comment cet athlète professionnel très bien payé en est-il arrivé au point où il risque une peine de prison potentielle à la suite d’un incident impliquant sa petite amie de l’époque en 2017 ? Certaines parties de l’histoire sont claires, d’autres non. Nous ferons de notre mieux.

Incident initial

Hernandez et sa petite amie de l’époque se sont livrés à une agression mutuelle en février 2017 à la suite d’une dispute qu’ils ont eue dans les rues de Madrid. Aucune des deux parties n’a demandé que l’autre soit inculpée, mais la police a été appelée par des membres du public qui les ont vus impliqués dans une altercation assez violente au bord de la route. Les détails des événements sont disponibles sur Internet, mais ils ne sont vraiment pas si importants. Lucas et Amelia De la Ossa Lorente ont tous deux été inculpés et condamnés pour diverses infractions. L’une des infractions dont Hernandez a été reconnu coupable était l’agression domestique, en raison du fait qu’il vivait avec Amelia depuis un certain temps. Puisqu’ils ont été condamnés peu de temps après les événements, nous pouvons supposer qu’ils ont plaidé coupables.

Le tribunal, de manière équitable, leur a en fait infligé à tous les deux une peine identique. Les parties opératives (ignorant les probabilités habituelles d’interdiction de possession d’armes à feu, etc.) ont reçu l’ordre d’effectuer 31 jours de travaux d’intérêt général et de ne pas s’approcher à moins de 500 mètres de l’autre partie pendant six mois. De telles ordonnances sont très typiques dans les cas d’agression domestique dans les pays démocratiques occidentaux. L’idée est d’empêcher de nouvelles violences entre les parties.

Maintenant, si les parties décident de vouloir se remettre ensemble avant la fin des six mois, elles engageraient normalement un avocat pour présenter une requête au tribunal pour modifier les conditions. Qu’il suffise de dire que Hernandez aurait certainement pu se permettre de le faire s’il l’avait choisi.

En route pour Las Vegas

Maintenant, soit Lucas et Amelia sont très mauvais en maths, soit ils ont décidé d’ignorer complètement l’ordonnance du tribunal leur interdisant de s’approcher à moins de 500 mètres l’un de l’autre. Le couple a décidé d’aller à Las Vegas pour se marier, puis a continué aux Bahamas pour une lune de miel. Ils sont rentrés en Espagne le 13 juin 2017 et ont tous deux été détenus à l’aéroport. Amelia a eu de la chance, les autorités judiciaires ne lui avaient jamais signifié une copie de l’ordonnance de non-communication et ne pouvaient donc pas l’inculper. Elle marchait sur une technicité comme on dit. Lucas n’a pas eu cette chance et a été accusé de violation de l’ordre.

Lucas a décidé de combattre cette accusation et elle s’est apparemment rendue à une audience finale en décembre 2019. C’est là que cela devient un peu flou. Certaines sources suggèrent que la décision finale était une peine de six mois dont il a immédiatement fait appel. D’autres sources suggèrent que la peine finale était une incarcération de six mois, mais que la peine a été suspendue (« suspenders » dans la langue vernaculaire légale), ce qui signifie que la peine ne sera pas imposée maintenant, mais si vous avez des ennuis à l’avenir, vous doivent purger la totalité des six mois plus toute peine pour la nouvelle infraction. C’est un peu comme une motivation supplémentaire pour assurer le bon comportement du délinquant.

De retour devant la Cour

Quel que soit le scénario correct, nous pouvons affirmer en toute sécurité que Lucas est maintenant de retour dans l’eau chaude. Soit il a finalement perdu son appel contre la peine de six mois, soit il y a eu une nouvelle infraction présumée qui a fait avancer la condamnation avec sursis. Les deux idées ont été rapportées dans les médias.

Une ligne de rapport suggère que le tribunal a rejeté son appel parce que le tribunal ne peut pas lui accorder un allégement des six mois imposés parce qu’il a un casier judiciaire, certaines sources suggérant qu’il a deux condamnations antérieures (l’une étant l’agression et l’autre étant son non-achèvement du service communautaire).

L’autre ligne de signalement suggère qu’il est de retour devant le tribunal en raison de la nouvelle accusation de manquement à ses obligations de service communautaire. Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup de rapports selon lesquels il n’a pas accompli son service communautaire comme ordonné. Pas bon.

Donc de quoi est-il question?

Certaines personnes semblent perplexes qu’un homme puisse se retrouver en prison pour un incident impliquant une agression qu’aucun des participants n’a signalé et que les deux personnes ont «déménagé» et, en fait, se sont mariées et ont eu des enfants ensemble. Ils auraient raison de dire que ce serait un résultat étrange, mais ce n’est pas ce qui se passe ici. L’affaire d’agression était terminée en 2017. Ce que Lucas « va avant l’homme », c’est de violer une ordonnance du tribunal et les juges, pour une bonne raison, ne prennent pas cela à la légère.

Le système juridique fonctionne lorsque les ordres sont respectés. La violence domestique est un problème grave et est traitée de cette façon. Lorsqu’un personnage public affiche un ordre clair devant le monde, il ne peut être ignoré. Quiconque a déjà passé du temps devant un tribunal de cautionnement ou un tribunal national sait comment cela fonctionne. Des personnes sans deux sous à se frotter se présentent et supplient littéralement de faire modifier la commande parce qu’elles ne peuvent pas se permettre deux maisons ou qu’elles travaillent au même endroit et qu’elles ont besoin de leur chèque de paie pour payer le loyer, ou qu’elles ne peuvent pas se permettre la garde d’enfants pour les enfants qu’ils ont ensemble. Le magistrat pèse soigneusement la demande avec le risque de nouvelles violences, voire de mort, toujours en tête. C’est un travail difficile et ils prennent des décisions difficiles. Mais les parties impliquées, pour des raisons évidentes, n’ont pas simplement à faire le choix pour elles-mêmes. Trop de partenaires sont intimidés et se rétractent et finissent à nouveau par être victimes de violence.

Le droit pénal n’est ni contrôlé ni dirigé par les parties. Il ne devrait pas l’être non plus. Aux États-Unis, l’affaire est entre « The State of California v. Jones » et au Canada, les affaires sont répertoriées comme « Her Majesty the Queen v. Smith ». Les affaires pénales ne sont pas des torts privés contre d’autres individus, ce sont des crimes contre la communauté et traités comme tels.

Résultats probables

Le défenseur d’élite est confronté à une multitude de sanctions potentielles et il est difficile de prédire ce qui se passera. Le juge dispose d’un certain pouvoir discrétionnaire, mais il semble que la loi espagnole ne permette pas une peine non privative de liberté complète. Bien qu’il semble peu probable qu’il doive purger la totalité des six mois, certains prédisent qu’il sera libéré après seulement avoir purgé quelques jours de sa peine. Il est possible qu’il soit autorisé à payer une lourde amende en échange d’un sursis à sa peine. Quoi qu’il en soit, espérons que le jeune homme et le grand nombre de personnes qui observent l’affaire apprendront que le fait d’ignorer une ordonnance du tribunal dans une situation de violence domestique a des conséquences, peu importe à quel point vous êtes riche et célèbre.