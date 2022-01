Démêler la fille perdue de Maggie Gyllenhaal

Tout est dans les noms : Leda, Elena, Nina, Mina, ressemblant à des anagrammes auditifs les uns des autres. Ils appartiennent à La Fille perdue d’Elena Ferrante, le genre de bon roman où rien n’est accidentel ; La nouvelle adaptation cinématographique de Maggie Gyllenhaal préserve de nombreux clins d’œil et pépites que Ferrante a enterrés dans le livre. Comme des coquillages et des galets brillants enfouis dans le sable de la plage, les noms des personnages, comme les femmes elles-mêmes, se réfractent les uns aux autres et projettent une lumière nouvelle.

Le film reflète bien l’esprit du roman. C’est plein de suspense, mais ce n’est pas un thriller ; il y a des éléments d’obsession et d’érotisme, mais ils ne vont jamais tout à fait là où vous vous attendez. La fin est profondément ambiguë, ne punissant ni ne tolérant le comportement de ses personnages. Cela nous demande simplement de nous asseoir avec eux – de leur prêter attention et d’apprendre quelque chose sur nous-mêmes dans le processus.

Gyllenhaal (qui a reçu la permission de Ferrante d’adapter le roman, tant qu’elle l’a également réalisé personnellement) déplace quelques éléments du roman pour des raisons pratiques, transformant la protagoniste d’âge moyen de Ferrante, Leda, une professeure italienne de littérature anglaise de Naples, en un professeur britannique de littérature comparée, vivant maintenant à « Cambridge, près de Boston ». (Traduction : elle est à Harvard.) D’autres personnages deviennent de la même manière des Américains en vacances, contournant les problèmes de langue et emportant l’une des principales explorations du roman, à savoir la façon dont les antécédents de Leda à Naples, avec son courant criminel sous-jacent, influencent la façon dont elle interagit avec un famille de Napolitains qu’elle rencontre sur la plage. Quelques rythmes de l’histoire sont déplacés – une grande révélation qui se produit au début du livre se déroule jusqu’à plus tard dans le film – mais pour la plupart, il s’agit d’une adaptation fidèle.

Et pourtant, vous pouvez voir les empreintes digitales de Gyllenhaal sur l’histoire dans quelques-uns des changements. Dans le roman, les vacances-travail de Leda sont en Italie. Dans le film, Leda (Olivia Colman, dans ce qui semble être un prochain rôle nominé aux Oscars évident) se dirige plutôt vers une petite ville grecque. Elle passe une première journée idyllique sur une plage paradisiaque, à lire et à prendre des notes sur le Paradis de Dante. Mais son doux paradis est interrompu par l’arrivée d’une famille gréco-américaine bruyante du Queens, qui vient sur l’île pour des vacances prolongées. Elle se retrouve à regarder une jeune femme nommée Nina (Dakota Johnson), qui s’occupe de sa belle-sœur Callie (Dagmara Dominczyk), enceinte de son premier et de sa propre jeune fille Elena. (Le fait qu’Elena partage un nom avec Ferrante semble, au moins, mériter d’être noté.)

Dakota Johnson et Athena Martin dans La Fille perdue. Netflix

En regardant Nina et Elena interagir, Leda commence à penser à ses filles Bianca et Marta, maintenant âgées de 25 et 23 ans et vivant à l’autre bout du monde de cette plage. Ses souvenirs reviennent par flash – des souvenirs de l’époque où ses enfants étaient petits et qu’elle était une jeune érudite (jouée par Jessie Buckley), essayant frénétiquement de continuer son propre travail tandis que leur bruit et leur agitation enfantine la distrayaient. Les sentiments de frustration chauffée à blanc, que vous pourriez simplement exploser avec, commencent à s’infiltrer dans sa placidité agréable actuelle.

Les souvenirs de Leda se renforcent, saignant dans son présent. Des images floues et rapprochées de la peau, des lèvres, du soleil et des cheveux pourraient être maintenant ou il y a toujours. Ils suscitent des vérités inconfortables, libérant des émotions qu’elle a repoussées, les faisant remonter à la surface comme des bleus. Cela ne veut pas dire que The Lost Daughter est une histoire morale de rédemption – pas du tout. Et pourtant, le propre comportement de Leda dans le présent est même déroutant pour elle-même. Cela reste souvent inexpliqué dans le film, mais c’est aussi étrangement et inconfortablement lisible émotionnellement. Sous son extérieur épineux mais calme, des spasmes de désespoir indicible, presque impensable, qu’elle n’a pas réprimés.

Le nom de Leda est proche de celui d’Elena ; Celui de Nina l’est aussi. Quand Leda était enfant, dit-elle à Nina, elle avait une poupée nommée Mina. (Nina pense qu’elle a dit « Nina », et Leda la corrige.) Les noms trébuchent et tourbillonnent sur la langue, se mélangeant les uns aux autres, tout comme les personnages : Leda, la mère de deux filles, rappelée par Nina, la mère d’Elena , d’elle-même. La poupée d’Elena déclenche quelque chose dans la mémoire de Leda de sa propre petite Mina. (Dans le livre, la poupée d’Elena s’appelle Nani, et Elena prétend qu’elle est enceinte ; dans les deux cas, il y a en fait quelque chose à l’intérieur de la poupée.)

Et toutes ces permutations viennent de Léda au centre, dont le propre nom est un peu une clé. Il est inextricablement lié au mythe de Léda et du Cygne, dans lequel le dieu Zeus prend la forme d’un cygne et viole une fille nommée Léda. Elle donne naissance à Hélène de Troie, et ainsi l’acte provoque la chute de l’empire grec.

En tant que jeune femme, Leda – notre Leda, la spécialiste de la littérature comparée – était fascinée par Yeats, traduisant sa poésie en italien. L’un des poèmes de Yeats parlait en fait de Léda et du cygne, que Yeats considérait comme mettant fin à l’une des grandes époques de l’histoire, aussi important que l’annonce à la Vierge Marie qu’elle porterait Jésus, et aussi important qu’un troisième événement cataclysmique qui Yeats croyait que c’était imminent à son époque. (Un autre des poèmes les plus connus de Yeats, « The Second Coming », celui qui se termine par la célèbre phrase sur « s’affaler vers Bethléem », était à propos de ce prochain cataclysme. Dans le film, Leda, un peu ivre, cite à tort « » The Second Coming » – « les choses s’effondrent; le centre ne peut pas tenir » – quand elle essaie de parler de « Leda et le cygne » de Yeats. »)

Peter Sarsgaard et Jessie Buckley dans La Fille perdue. Netflix

Dans les souvenirs de Leda, le professeur Hardy (Peter Sarsgaard, parfaitement interprété par sa femme) cite Yeats en italien à son jeune moi, la courtisant lors d’une conférence universitaire. Il semble qu’il sera l’événement sismique de la vie de Leda. Mais à la fin, Hardy est plus un blip dans le monde de Leda. Le mari de Leda aussi, dont elle divorce. Il en va de même pour les différents hommes de la famille de Nina, menaçants mais stupides. Les hommes interrompent constamment Leda. Elle se réchauffe envers le gentil gardien de l’appartement (Ed Harris), qui interrompt sa solitude, seulement lorsqu’elle se rend compte qu’il n’a aucun intérêt à juger sa vie. Elle méprise les adolescents bruyants qui gâchent son cinéma et lui lancent des insultes, qui ne se taisent que lorsqu’un autre homme leur crie dessus. Mais ils restent tous à la périphérie. Les hommes sont, dans le monde de Leda et Nina et Elena et même Mina, profondément hors de propos, des satellites en orbite autour de leur monde central, des ennuis à gérer et à expulser ou des dangers à esquiver.

Pourtant, chacune de ces femmes mène une vie encore structurée par les intrusions, les attentes et les impositions masculines. La référence au viol apocalyptique et cataclysmique de Léda par Zeus, qui aboutit à Helen, une autre femme dont la simple existence agite tellement les hommes qu’ils lancent la guerre de Troie, est pointée. Leda fait l’expérience de tout cela sur une plage en Grèce pour souligner ce point : les mères et les filles, depuis des millénaires, vivent toujours dans ce monde brutal des hommes, et essaient de se tailler leur propre monde à l’intérieur de celui-ci.

Léda — notre Léda, ici dans le présent, sur la plage — a trouvé une manière amère de se tailler un coin dans le monde. Mais en fin de compte, elle ne peut pas dépasser les faits du monde dans lequel elle vit. Elle est heureuse et misérable, pleine d’amour et aussi frustrée par cela. Ce n’est pas une héroïne, pas quelqu’un à imiter. Mais comme elle se voit en Nina et même en Elena, ils peuvent repérer en elle une sorte d’avenir ; ils font tous corps les uns avec les autres. Les filles comme elles, et les mères aussi, se perdent toujours dans le monde. Plus ils vieillissent, plus ils se rendent compte que c’est leur propre responsabilité de se retrouver.

The Lost Daughter joue dans des salles limitées et en streaming sur Netflix.