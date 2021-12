Démêler la relation compliquée de Holly Madison et Hugh Hefner

Holly allait se marier longtemps Pasquale Rotella en 2013. En 2018, quelques semaines seulement avant de célébrer leur cinquième anniversaire de mariage, ils ont demandé le divorce. Ils partagent deux enfants ensemble, Rotella aurora arc-en-ciel, 8, et sont Forêt Leonardo Antonio Rotella, 5.

Mais pendant son mariage et le temps sans aucun contact de Hugh, Holly a jeté un nouvel éclairage sur son ancienne vie lorsqu’elle a publié ses mémoires, Down the Rabbit Hole. Dans le livre sans limites, elle a partagé son propre récit controversé de son séjour dans la tristement célèbre propriété.

Dans la presse écrite, Holly, qui avait initialement l’impression que les femmes n’avaient pas réellement eu de relations sexuelles avec Hugh, a rappelé sa première nuit avec lui avec des détails saisissants. « Deux écrans de télévision géants projetant du porno graphique ont illuminé le lit autrement sombre », a-t-elle écrit. « Au milieu, un homme très pâle s’occupait de ses propres affaires (si vous comprenez mon insinuation à peine voilée) et tirait sur un joint avant de le passer à la blonde la plus proche. Les copines, à divers stades de déshabillage, étaient assis en demi-cercle au bord du lit – certains à genoux, d’autres debout, d’autres allongés. »