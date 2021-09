Démêler les nombreuses théories sur le meurtre non résolu de Tupac Shakur

Knight était donc au volant de sa BMW, avec Shakur sur le siège passager. Alexandre le suivait, et il ne s’arrêtait même pas pour prendre de l’essence lorsque le voyant s’allumait, tant il était concentré sur sa charge.

Le groupe a passé environ 30 minutes chez Knight avant que la caravane ne décolle pour 662. Knight et Shakur faisaient exploser de la musique. Arrêté dans la circulation sur Las Vegas Boulevard, alias Vegas Strip, un policier à vélo s’est approché de la voiture de Knight. Alexander a observé Knight sortir de la voiture et ouvrir le coffre pour le flic, qui les a envoyés sur leur chemin.

À l’intersection suivante, peu après 23 h, une Cadillac blanche s’est arrêtée à côté de la voiture de Knight. Une main brandissant une arme à feu est sortie et a tiré 14 coups de feu sur la BMW. (La BMW noire de 1996 a été entièrement restaurée et est disponible à l’achat chez Celebrity Cars à Las Vegas pour 1,75 million de dollars.) Alexander a sauté de sa voiture mais Knight, dont le crâne avait été percé par un fragment de balle, a fait demi-tour. et a filé avec plusieurs autres voitures à sa poursuite. Ralenti par un pneu crevé, il est finalement contraint de s’arrêter. Alexander l’a rattrapé, tout comme la police et les ambulanciers.

“Dès que tout le monde s’est arrêté, bam, les portes se sont toutes ouvertes, à peu près tout le monde est sorti, et je pensais à coup sûr que ce serait une fusillade”, sergent à la retraite de la police métropolitaine de Las Vegas. Chris Carroll, qui était en patrouille à vélo à l’époque et était le premier officier sur les lieux cette nuit-là, a rappelé à E! Nouvelles en 2018.

“A l’époque, nous n’avons pas d’autre information que qu’il y a eu une fusillade et que ces voitures fuient la police. J’ai pensé que l’un des [the people in] les voitures étaient le tireur, au moins. Nous ne savons pas qui chasse qui, ni pourquoi. Alors quand ils sont arrivés, j’ai sorti mon arme et j’essayais de dire à tout le monde, en leur criant dessus, de se mettre à terre. Certains d’entre eux l’ont fait et d’autres non. C’était une sorte de résistance passive. Certains d’entre eux se sont en quelque sorte regardés, du genre « l’écoutons-nous ? Qu’est-ce qu’on va faire ici ?’ Ils se sont en quelque sorte exécutés à contrecœur. »