Démêler l’histoire surprenante des rencontres de John Mayer

Hélas, il a continué à creuser sans le savoir la tombe pour le premier chapitre de sa vie de célébrité lorsqu’il a tweeté qu’il travaillait sur une chanson et qu’il voulait la chanter avec l’artiste de 19 ans sans peur. « Je me réveille avec cette idée de chanson qui ne me quittera pas la tête. 3 jours d’affilée maintenant. Cela signifie que c’est assez bon pour finir », a écrit l’utilisateur de Twitter autrefois prolifique en mars 2009. « Ça s’appelle ‘La moitié de mon cœur’ et Je veux la chanter avec Taylor Swift. Elle ferait une tuerie les pseudos de Stevie contrairement à mon Tom petit d’une chanson. »

Donc, aucune attente là-bas. Mais ils se sont rencontrés pour enregistrer « Half of My Heart » pour son album Battle Studies de 2009, qui est sorti en novembre, et ont joué plusieurs fois ensemble en live.

Mais même s’il n’a pas commis la même erreur qu’avec Aniston, c’est Swift qui a veillé à ce que les gens sachent en quelque sorte ce qui était quoi. Qu’il était un homme qui a mis fin à une relation.

Mayer a déclaré à Rolling Stone en 2012 qu’il était assez dévasté par la chanson de 2010 « Dear John », qui a appelé les « jeux sombres et tordus » d’un certain type. Il a insisté sur le fait que, dans ce cas, il « ne le méritait pas. Je suis assez doué pour assumer la responsabilité maintenant, et je n’ai jamais rien fait pour mériter ça. C’était une chose vraiment moche de sa part. » (Swift a n’a jamais explicitement dit que la chanson parlait de Mayer, mais avant la sortie de la chanson, elle a déclaré dans une interview que « de petits indices » garantiraient qu’il serait clair qui était le gars, aucune autre explication n’est nécessaire.)

De plus, a-t-il poursuivi, « Je n’ai jamais reçu d’e-mail. Je n’ai jamais reçu d’appel téléphonique. J’ai été vraiment pris au dépourvu, et cela m’a vraiment humilié à un moment où j’étais déjà habillé. Je veux dire, comment vous sentiriez-vous si, au plus bas que vous ayez jamais été, quelqu’un vous donnait un coup de pied encore plus bas ? «