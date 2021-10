**Démembrez leur réalité pour les sauver d’eux-mêmes.**

L’agression passive est le seul moyen d’y faire face : enregistrez tout, rassemblez les preuves et achetez du Bitcoin.

**ÉTUDE DE CAS UN**

Le gouvernement américain n’a pas réussi à protéger le produit du travail des travailleurs américains :

https://nypost.com/2019/11/19/report-finds-us-is-failing-to-stop-china-from-stealing-research/

Pourquoi? Parce que c’est ce que veut Wall Street, c’est ce que veulent les entreprises américaines. Ils sous-payent les travailleurs américains et laissent la Chine voler toute notre propriété intellectuelle parce qu’ils pensent que cela leur permettra de plus grands profits alors que la Chine est la seule superpuissance du monde. https://www.youtube.com/watch?v=a1hn6vw2Ld0

La Réserve fédérale n’a pas à dire au public américain où des milliards d’argent imprimé vont aux banques étrangères : https://www.youtube.com/watch?v=n0NYBTkE1yQ

Des billions dépensés en Irak et en Afghanistan, mais ils ne peuvent pas protéger les secrets de l’Amérique ? Ils les veulent volés.

**ÉTUDE DE CAS DEUX**

Ils mentent sur l’inflation. Ils suppriment les salaires. Achetez des bitcoins. Dites aux supporters de Bernie Sanders d’acheter du bitcoin. Enregistrez secrètement chaque conservation dans votre entreprise sur les salaires et les augmentations de salaire. Même si vous gagnez des tonnes de foutre, vous pouvez divulguer cette information des années après votre départ. Vous pouvez vider ces informations quand vous le souhaitez. Enregistrez pour assurer votre cul.

http://www.shadowstats.com/alternate_data/inflation-charts

Ils mentent sur l’inflation pour voler la sécurité sociale et supprimer les salaires.

**Vos fantasmes ne sont pas leurs fantasmes**

– https://nypost.com/2018/09/06/steve-jobs-exposed-as-an-abusive-creep-by-his-daughter/

– https://www.thedailybeast.com/bill-gates-thought-jeffrey-epstein-was-his-ticket-to-a-nobel-ex-staffer-says

– https://www.cnn.com/2019/10/30/asia/china-morality-xi-jinping-intl-hnk/index.html

– https://en.wikipedia.org/wiki/Monoculturalisme

– https://www.courthousenews.com/tech-giants-shrug-off-wage-suppression-allegations/

Vous êtes un pervers? Voulez-vous vivre dans une mono-culture du gène rouge ? Dans quel monde veux-tu vivre quand tout le monde a un neuralink dans la tête ?

**Vous savez au fond de votre cœur, dans votre âme, que leurs fantasmes ne sont pas vos fantasmes.**

Le PCC chinois est sous assistance respiratoire. Hollywood, les entreprises américaines et Wall Street les réhabilitent.

L’adoption d’une norme Bitcoin fera plus pour les droits des travailleurs que les syndicats, le Congrès et le Sénat ne pourraient jamais le faire. Enregistrez tout, faites chanter vos suzerains d’entreprise pour qu’ils vous paient en BTC, adoptent la norme Bitcoin, rejettent l’attrait des profits chinois et s’étendent.

Enregistrez tout. Fuyez-le. Fuyez-le des années après l’avoir enregistré. Signalez-le. Nous gagnons. Recueillez-vous les preuves. Nous ne serons pas sacrifiés à cette alliance comité-entreprise. Ce fantasme de malade.

** Ils vous supplieront de diriger l’IA, de travailler 20 heures par semaine, de participer au capitalisme actionnarial. Vous payez en BTC. Enregistrez tout. Rassemblez les preuves**

***Lorsque le PCC s’effondrera, les collaborateurs des États-Unis seront jugés, cela fera ressembler les procès de Nuremberg à une récréation. Nous gagnerons des droits des travailleurs qui dureront des milliers d’années, nous accélérerons la norme Bitcoin.***

Le TL; DR est que les entreprises américaines et le PCC chinois travailleront ensemble pour supprimer notre liberté. Nous devons travailler ensemble pour prouver qu’ils ont des motivations communes. Et d’accélérer l’adoption d’un standard Bitcoin.

