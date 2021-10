Déménagement de Fairbourne : Fury alors que le VILLAGE entier fait face à l’abandon à la mer | Royaume-Uni | Nouvelles

Le changement climatique fait des ravages à Fairbourne, un village gallois sur la côte de la baie de Barmouth, alors que le niveau de la mer monte à une vitesse sans précédent et laisse une communauté d’environ 850 personnes et 400 foyers préoccupée par leur avenir.

Le conseil de Gwynedd et Natural Resources Wales ont dépensé plus de 6 millions de livres sterling pour un programme de gestion des risques d’inondation dans la région au cours des quatre dernières années, mais un plan de gestion du littoral pour l’ouest du pays de Galles « soulève de sérieuses inquiétudes quant à la durabilité future de la défense de Fairbourne. « .

Les autorités craignent que « l’élévation du niveau de la mer et l’évolution des conditions météorologiques signifient qu’il ne sera pas possible de renforcer davantage les défenses maritimes du village ».

Le conseil de Gwynedd s’attend à ce que « le risque pour les résidents » « augmente considérablement » au cours des prochaines décennies, estimant qu’ils devront être évacués avant 2054 – date à laquelle les défenses contre les inondations ne seront pas financées et le village sera laissé à la mer.

Mais de nombreux résidents considèrent le plan de réinstallation comme une « déclassement », avec un habitant, Alan Wilde, 35 ans, déclarant à Wales Online : « Nous pensons que le conseil de comté nous a abandonnés ».

Hugh Harrison a ajouté : « Si ce village est inondé, alors, bien sûr, nous aurons besoin d’aide et de soutien. »

Affirmant que c’est pour l’instant « à moi » de décider de rester ou non, il a affirmé: « Mais pour le moment, cela ne se produit pas et ne semble pas se produire. »

La conseillère de Gwynedd, Catrin Wager, a déclaré que l’objectif du conseil était de « protéger la viabilité sociale et économique du village aussi longtemps que possible tout en offrant un soutien émotionnel et pratique à la population locale pour faire face à la situation à laquelle le village sera finalement confronté ».

Elle a poursuivi: « Le changement climatique se produit, et ce n’est malheureusement qu’une question de temps avant qu’il n’ait un impact humain très réel sur les communautés côtières comme Fairbourne.

« En discutant avec la communauté le plus tôt possible, notre objectif est de résoudre ensemble ces problèmes difficiles afin de nous donner le plus de temps possible pour proposer des options viables et les meilleures solutions possibles.

Laura Baynes, 22 ans, qui dirige la boucherie du village, a déclaré: « J’ai vécu dans la région toute ma vie et je n’ai jamais vu Fairbourne inonder gravement.

« C’est frustrant.

« Nous avons deux jeunes enfants. Ce serait bien de leur confier l’entreprise un jour et que toute la famille reste ici. »

Roger Kingshott, dans la soixantaine, a déclaré : « Tout le monde est concerné.

« Personne ne nous a dit quand ni comment ce plan se déroulerait, tout ce que nous avons entendu, c’est qu’il n’y aura pas d’indemnisation et que le problème fait baisser les prix. »

Son épouse Christine a ajouté : « Nous avons l’intention de continuer à en profiter comme nous l’aimons ici.

« Nous ne pouvons pas vendre maintenant de toute façon avec tout cela, alors autant en profiter. »

Certains condamnent la façon dont le conseil gère le sort de Fairbourne. Stuart Eves a déclaré: « La plupart des gens sont sérieusement en colère contre la façon dont cela a été géré.

« Cela a détruit les moyens de subsistance du village.

« Vous ne pouvez plus obtenir d’hypothèque ici.

« Il y a beaucoup de jeunes ici qui veulent rester et acheter des maisons, mais ils ne le peuvent pas. Les banques ne leur donneront pas l’argent.

« Le changement climatique est réel et affecte le monde entier, mais il y a beaucoup d’autres endroits qui iront avant Fairbourne. »