Déménagement économique et économe en énergie! Le métro de Delhi remplace l’éclairage conventionnel par des lumières LED dans les stations de métro

L’éclairage LED dans les locaux du métro aidera le métro de Delhi à économiser environ la moitié des dépenses énergétiques totales. (Source des photos : Twitter/@OfficialDMRC)

Dans le but d’économiser de l’énergie et d’offrir un bien meilleur système d’éclairage aux navetteurs du métro de Delhi, une campagne a été entreprise par la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) pour remplacer les lumières conventionnelles par des lumières LED à 155 endroits différents couvrant les stations de métro, les aires de stationnement, dépôts, etc., qui ont été ouverts dans le cadre des phases 1 et 2. Selon la société, ces derniers mois, le métro de Delhi a déjà couvert 75 % du trajet en installant environ un éclairage LED Lakh sur ces emplacements du métro de Delhi en remplaçant le feux conventionnels. Le reste des 25 pour cent de l’entraînement sera achevé d’ici la fin octobre de cette année et près de 35 000 lumières LED dans les zones restantes seront installées.

Selon le DMRC, la durée de vie opérationnelle des feux conventionnels était d’environ dix ans. Le réseau du métro de Delhi a donc décidé de les remplacer par des lampes à LED de nouvelle génération, à la fois économes en énergie et rentables. L’éclairage LED dans les locaux du métro aidera le métro de Delhi à économiser environ la moitié des dépenses énergétiques totales. À la suite de ce déménagement, le coût total d’installation de ces lumières LED sera récupéré par le métro de Delhi dans près de deux ans. Par rapport aux lampes conventionnelles existantes, la durée de vie des lampes LED est longue avec des coûts de maintenance très réduits. En moyenne, la lumière LED dure 50 000 heures de fonctionnement ou plus, soit plus de 40 fois la durée de vie d’une ampoule à incandescence. De plus, les lumières LED ont la composante d’efficacité énergétique qui fait que ces lumières consomment une très faible quantité d’énergie.

Pour les équipes de maintenance de DMRC, entreprendre ce trajet dans des stations de métro déjà opérationnelles était une tâche difficile. Comme il y a un mouvement régulier de navetteurs, les travaux d’installation ont dû être exécutés pendant les heures de nuit pour des raisons de sécurité, ce qui a augmenté le temps d’installation. Même pendant la nuit, les travaux ne pourraient être effectués que pendant environ deux heures par jour car la durée disponible entre la fermeture du dernier service de métro et le début du premier service de métro est très limitée et également, pendant cette période, de nombreuses autres préparations opérationnelles cruciales. ainsi que des activités de maintenance de routine sont entreprises. Le réseau ferroviaire du métro de Delhi a dû installer des échafaudages spéciaux ainsi que des grues pour couvrir les espaces à deux ou trois fois la hauteur normale d’un bâtiment, ce qui est encore une fois un exercice très long et délicat. Dans les stations de métro de phase III, le métro de Delhi a déjà mis en œuvre un éclairage à LED et pour les prochaines stations de phase IV, un système similaire sera également adopté.

