Dementia Joe fait tout avec son commentaire le plus fou à ce jour – RedState ⋆ .

Qu’est-ce que la désinformation et qui définit ce que c’est ?

L’équipe Biden pense qu’ils y arrivent. Ils pensent qu’ils peuvent censurer ce qui est de la désinformation parce qu’ils le disent et qu’ils font pression/ou travaillent en tandem avec les plateformes de médias sociaux. C’est ce que l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a clairement indiqué. Elle l’a admis hier, puis l’a aggravé aujourd’hui, en disant que si quelqu’un est banni pour désinformation d’une plate-forme, cette personne devrait être bannie de toutes les plates-formes de médias sociaux.

Maintenant, Joe Biden est en train de peser et si ce n’était pas déjà assez grave, il l’a juste augmenté encore plus. Le voici, juste avant de monter dans un hélicoptère pour Camp David pour le week-end. Biden a accusé Facebook de “tuer des gens”.

JOURNALISTE : « Quel est votre message aux plateformes comme Facebook ? » BIDEN : « Ils tuent des gens. La seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés, et ils tuent des gens. »

pic.twitter.com/HDlr8cKyDw – Appel quotidien (@DailyCaller) 16 juillet 2021

“Ils tuent des gens”, a déclaré Biden à propos de Facebook. « La seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés, et ils tuent des gens. »

Qui exactement ont-ils soi-disant tué? C’est fou, de Grandpa Disaster. Tuer des gens en refusant l’édit du gouvernement de censurer/interdire quelqu’un pour « désinformation ? »

Qu’est-ce que c’est? Plus de tactiques alarmistes du gouvernement pour effrayer les gens en leur cédant plus de contrôle ? N’en avons-nous pas déjà assez vu ? Au fur et à mesure que la pandémie diminue, ils se serrent davantage car ils commencent à perdre le contrôle. Ils montrent une fois de plus qu’il ne s’agit pas de la pandémie. Il s’agit du contrôle.

C’est le gars qu’ils prétendaient être un rassembleur ? Il veut supprimer des informations, il pense que les personnes qui veulent la sécurité des élections sont une « menace intérieure » (pensez où cela mène ensuite), il pense que les lois sur la sécurité des élections sont la pire chose depuis la guerre civile. Désormais, Facebook « tue des gens ». Tout est le comble de l’hyperbole, n’ayant aucun rapport avec la réalité, pour justifier les actions gouvernementales. Biden assimile le fait de ne pas être d’accord avec le gouvernement à un meurtre. Pensez à quel point c’est dangereux.

En parlant de désinformation, s’ils voulaient réellement arrêter les pourvoyeurs de désinformation, ils devraient se regarder dans le miroir. Ce sont les plus gros diffuseurs de désinformation. Ils répandent toutes sortes de désinformation depuis quatre ans. Ce sont des gens, comme Kamala Harris, qui ont répandu de la désinformation sur le vaccin, disant qu’elle ne l’obtiendrait pas si le président Donald Trump était derrière (elle l’a eu, montrant à quel point c’était un mensonge). Ce sont les personnes qui portaient des masques à l’extérieur, longtemps après avoir été complètement vaccinées, répandant la perception que les vaccins ne fonctionnaient pas. Ce commentaire même – que Facebook tue des gens – est en lui-même de la « désinformation ».

Alors faites votre devoir, Facebook, bannissez l’administration Biden.

Ce qui est étonnant ici, c’est que les libéraux de Facebook n’ont pas vu cela venir… ils pensaient pouvoir apaiser les démocrates en censurant les conservateurs. Mais cela a fini par les faire manger plus tard… https://t.co/WHc4DAPxSV – Andrew Follett (@AndrewCFollett) 16 juillet 2021

Chaque régime corrompu depuis la nuit des temps a défini le fait de faire taire les citoyens comme étant dans l’intérêt public. https://t.co/1QkNbmvhMW – Erielle Davidson (@politiqueelle) 16 juillet 2021