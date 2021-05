Demeo pratique: Donjons et Dragons pour le reste d’entre nous

Dungeons and Dragons est l’une de ces expériences que j’ai souvent envisagées mais que je n’avais jamais entreprises. Au fil des ans, j’ai joué à des jeux de cartes comme Magic the Gathering, pris part à plusieurs soirées Everquest et World of Warcraft LAN, et pourtant, quelque chose d’aussi omniprésent que Dungeons and Dragons m’a toujours échappé. Je ne sais pas si c’est le profond engagement que les joueurs de D&D acceptent souvent – mon propre frère a un groupe de D&D régulier avec lequel il joue – ou l’énorme livre de règles qui semble changer tout le temps; ça n’a jamais fait partie de ma routine.

Demeo menace de changer tout cela – d’une très bonne manière, bien sûr – en apportant la sensation de Donjons et Dragons au monde de la réalité virtuelle, créant une atmosphère de jeu de société dans un sous-sol virtuel où vous et trois autres coéquipiers pouvez plonger profondément dans donjons sans avoir besoin d’un trajet ou d’un engagement massif. C’est Dungeons and Dragons pour le reste d’entre nous, si vous voulez.

Resolution Games, le développeur de Demeo, m’a donné l’opportunité de participer à une session virtuelle pratique du jeu la semaine dernière. En rejoignant deux des développeurs du jeu et un autre journaliste de jeu pendant une heure de ma journée, j’ai trouvé que Demeo avait plus que piqué mon intérêt; cela m’a appelé d’une manière que les RPG au tour par tour n’ont pas depuis des lustres, et cela m’a donné envie de plus.

Pendant que j’y ai joué sur l’Oculus Quest 2 pour cette session de jeu, les futures versions de Demeo prendront en charge simultanément les jeux PC VR et “pancake”, ce qui signifie que vous et tous vos amis joueurs sur PC pouvez participer à une expérience brillante, qu’ils le souhaitent rejoindre en VR ou pas. Si vous prévoyez de jouer plus longtemps en VR, les meilleurs accessoires Quest 2 rendront ces sessions prolongées beaucoup plus confortables.

Demeo Attentes réalistes

Source: Jeux de résolution

Au cours de la session de jeu d’une heure, nous avons terminé près de deux donjons, ce qui signifie que vous pouvez probablement vous attendre à environ une demi-heure par donjon. L’exception est, bien sûr, si vous voulez effacer tout le donjon ou explorer tous ses secrets avant de partir. Demeo commence les joueurs ensemble à l’entrée du donjon, chargé de trouver la clé qui déverrouillera la porte – les deux étant placées à un endroit aléatoire dans le donjon. La pièce de plateau de chaque joueur est choisie à l’avance et représente l’une des quatre classes de RPG traditionnelles.

Chaque donjon est généré de manière procédurale et les ennemis sont également placés de manière aléatoire, comme dans les jeux roguelike ou roguelite. Les joueurs commencent avec un jeu de cartes, qui sont également aléatoires au début mais peuvent être personnalisés lors des tours suivants. Vous pouvez acheter des cartes à la fin de chaque donjon en utilisant l’or que vous avez gagné en tuant des ennemis et en trouvant des trésors. Vous trouverez ces cartes dans votre main en tenant votre paume vers le haut, tout comme vous le feriez pour un jeu de cartes approprié dans votre main réelle.

Source: Jeux de résolution

Chaque joueur est autorisé à effectuer deux actions par tour, consistant généralement en un mouvement et une attaque spéciale pendant la pratique. Le déplacement et l’attaque sont cependant considérés comme un tour, vous pouvez donc combiner plusieurs types d’actions différents pour tirer le meilleur parti de chaque tour. Comme beaucoup de jeux de société ou de RPG au tour par tour, les donjons de Demeo comportent une grille au sol qui permet de mieux suivre la distance que la pièce d’un joueur peut parcourir. Les pièces sont ramassées et placées à l’endroit souhaité, comme on peut s’y attendre dans un jeu de société. Vous lancerez même un dé à 20 faces après chaque action pour voir dans quelle mesure le mouvement que vous avez effectué sera réussi.

J’ai enregistré une partie du deuxième donjon lors de la pratique, que vous pouvez regarder inédite ci-dessous. Ma voix n’a pas été enregistrée pour une raison quelconque, vous ne m’entendrez donc pas.

Demeo Amenez vos amis, pas de sous-sol requis

Source: Jeux de résolution

Demeo est conçu comme une façon plus sociale de jouer à des jeux multijoueurs, qui, trop souvent, se transforment en expériences axées sur l’individu qui se déroulent simplement sur le même terrain que les autres. D’après mon expérience, trop de joueurs dans les jeux multijoueurs – en particulier les tireurs – finissent par jouer plus comme des loups solitaires que comme faisant partie d’un pack. Le gameplay plus lent et plus tactique de Demeo et sa concentration sur le fait de se blottir autour d’une table – avec une communication en plein air – donnent l’impression de jouer au même jeu avec d’autres personnes.

Les commandes de Demeo permettent aux joueurs de faire pivoter la table, de parcourir le monde et même de grandir ou de se réduire à la taille la plus confortable.

Ce sentiment de se tenir autour d’une table présente des avantages et des inconvénients similaires à ceux de leurs homologues en temps réel. Par exemple, après seulement quelques minutes de jeu, mon cou a commencé à me faire mal à cause de tous les regards baissés. Bien que cela puisse également se produire avec une version réelle de Dungeons and Dragons – ou de tout autre jeu de société, d’ailleurs – Resolution Games a développé un moyen simple de corriger ce problème: incliner votre vue en jeu du plateau. Un simple coup de pouce vers le haut ou vers le bas de l’un ou l’autre de la manette inclinera la planche de sorte qu’au lieu de regarder vers le bas, vous attendiez maintenant une vue plus descendante de la planche.

La rotation se produit dans de petits angles, vous pouvez donc l’incliner autant ou aussi peu que vous le souhaitez pour soulager n’importe quel cou droit. Au cours de la session pratique, les développeurs ont plaisanté en disant qu’ils avaient maintenant le cou le plus fort du monde, et je peux voir pourquoi. Bien que ce mécanicien soit brillant, j’ai été attristé par le fait que l’inclinaison de la planche rend la pièce autour de la planche noire. Ceci est fait pour empêcher les gens de se sentir mal, car la pièce autour de la planche ressemble beaucoup à un sous-sol lorsque la planche est à un angle normal.

En fait, j’ai vraiment adoré la sensation de m’asseoir autour d’une table dans un sous-sol avec des amis, jouer à D&D. C’était authentique à tous points de vue et, plus d’une fois, j’ai eu envie de m’appuyer sur la table pour regarder de plus près les personnages, ou simplement pour me détendre un peu en attendant mon tour. Demeo, comme un jeu de société normal, est préférable de jouer assis pour plusieurs raisons, bien que vous puissiez certainement jouer debout si vous préférez.

Demeo offre un sentiment de présence que la plupart des jeux multijoueurs n’atteignent tout simplement pas. Vous avez réellement l’impression d’être dans la pièce avec vos amis.

J’ai passé l’intégralité de la séance pratique d’une heure assis sur ma chaise de bureau, comme je l’avais déjà parcouru le didacticiel et la première partie. Entre les deux séances, j’ai trouvé que s’asseoir était la façon la plus confortable de jouer. Il n’y a rien de mal à rester debout tout le temps – les gens le font quand ils jouent au billard ou à d’autres jeux comme celui-là – mais un jeu stratégique et au tour par tour comme Demeo donne simplement plus de sens dans le confort d’une chaise.

Si vous craignez à quel point il serait inconfortable de vous pencher au-dessus d’une table virtuelle géante juste pour atteindre votre pièce, ne le soyez pas. Les commandes de Demeo permettent aux joueurs de faire pivoter la table, de parcourir le monde et même de grandir ou de se réduire à la taille la plus confortable. Tout cela est fait d’une manière naturelle qui a du sens dans un monde de pincement et de zoom.

Vous verrez des joueurs blottis autour de la table – représentés par un masque et une paire de mains – à la taille exacte qu’ils ont eux-mêmes faite. Qu’il s’agisse de regarder une minuscule planche de 2 pieds x 2 pieds ou de vous rétrécir, votre pièce de héros est aussi grande que votre visage, pouvoir entrer et obtenir le meilleur point de vue est incroyablement utile lorsque vous jouez avec les autres. La meilleure partie est que, en raison de la façon dont Resolution Games a conçu les masques, les mains et les visages des autres joueurs ne vous gêneront pas.

Demeo J’ai hâte de plonger

Source: Jeux de résolution

Après seulement une heure, j’étais totalement accro. J’ai pensé à Demeo pour le reste de la journée et j’avais hâte d’avoir autant d’amis que possible dans ce jeu. En tant qu’adulte qui a une famille, un emploi du temps chargé et qui trouve impossible de programmer ne serait-ce qu’une heure pour jouer à des jeux avec des amis certaines semaines, un jeu comme Demeo semble être le mélange parfait d’accessibilité et de profondeur. Je ne sais pas pour vous, mais la plupart de mes amis vivent maintenant dans plusieurs endroits à travers le pays et dans le monde, et il n’est tout simplement pas possible de se réunir régulièrement et de jouer quelque chose comme Demeo dans la vraie vie.

Le véritable nœud de l’expérience, pour moi, était le sentiment de présence que Demeo offre. J’avais l’impression d’être dans la pièce avec ces gens, en train d’élaborer des stratégies et de socialiser d’une manière qui auparavant ne me semblait possible que lorsque je me rencontrais dans la vraie vie. La version PC classique du clavier et de la souris, lors de son lancement, manquera certainement ce composant car vous perdez un certain degré d’expérience sensorielle en dehors de la réalité virtuelle, mais j’imagine que ce sera toujours un excellent moyen de se réunir avec des amis en dehors des limites de la réalité virtuelle. un véritable lieu de rencontre au sous-sol.

Demeo sera mis à jour régulièrement avec de nouveaux contenus gratuits tels que des environnements, des ennemis, des cartes et bien plus encore, à commencer par Realm of the Rat King, à l’été 2021.

Resolution Games dit qu’il prévoit de garder Demeo régulièrement mis à jour avec de nouveaux contenus, livrés au format «livre». La première extension de contenu, Realm of the Rat King, a été taquinée sur Twitter avant le lancement du jeu, montrant que Resolution s’est engagé à proposer de nombreux contenus gratuits à venir. J’ai également vu des utilisateurs demander des fonctionnalités telles que la possibilité d’être le maître des donjons dans un jeu, ce qui ouvrirait une toute nouvelle boîte de vers pour le multijoueur. Quoi qu’il en soit, la résolution le roule, l’avenir s’annonce radieux pour ce robot d’exploration de donjon.

Rassemblez-vous autour de la table

Demeo

Rassemblez votre équipage

Rassemblez vos amis pour un robot d’exploration de donjon à quatre joueurs qui ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais vécu auparavant, grâce à l’immersion de la réalité virtuelle.

