Demeo révèle des plans 2022 avec une version non VR et plus de campagnes

Resolution Games a dévoilé aujourd’hui sa feuille de route 2022 pour son titre de réalité virtuelle d’exploration de donjons Demeo, y compris de nouveaux modes, campagnes et une version non VR.

La feuille de route commence le 24 février avec un nouveau hub social où les joueurs peuvent personnaliser leurs avatars et rencontrer d’autres joueurs entre les aventures. L’espace de rencontre comprendra également un mini-jeu d’arcade jouable appelé Hauntlet, conçu par le co-créateur de Doom et directeur créatif principal de Resolution Games, Tom Hall.

Le studio lancera une version non-VR du jeu appelée Demeo: PC Edition dans Steam Early Access le 7 avril. Cette version prendra en charge le jeu multiplateforme avec les utilisateurs de VR, mais peut être limitée aux joueurs PC et comprendra toutes les aventures publiées à ce jour. Le studio a également déclaré qu’il « promettrait de livrer toutes les futures aventures simultanément sur toutes les plateformes disponibles ».

Les autres mises à jour à venir pour Demeo en 2022 sans date de sortie confirmée incluent un mode PVP avec jusqu’à quatre joueurs s’affrontant et deux nouvelles campagnes. L’espace de rencontre, la version PC et le mode PVP peuvent être vus brièvement dans la bande-annonce de la feuille de route post-lancement ci-dessous.

Demeo a également sorti aujourd’hui sa troisième aventure, Roots of Evil, avec la nouvelle classe Bard, plus de cartes, d’ennemis et de niveaux. La campagne est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour tous les propriétaires de Quest 2, Rift et SteamVR.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

